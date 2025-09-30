Thủ tướng thăm hỏi dân vùng lốc xoáy Ninh Bình

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng các nạn nhân và động viên người dân xã Quỹ Nhất, yêu cầu khẩn trương hỗ trợ nhà cửa, lương thực, chỗ ở tạm sau thiên tai.

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Thủ tướng cùng đoàn công tác viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (1938) - hai nạn nhân tử vong khi căn nhà bị sập do lốc xoáy sáng 29/9. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, thăm hỏi và động viên người dân chịu thiệt hại, đồng thời chia sẻ với chính quyền và nhân dân vùng thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn do thiên tai, tối 30/9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước luôn thấu hiểu, sẻ chia mất mát, đồng thời chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống nhân dân.

Ông yêu cầu các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương hỗ trợ sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị tốc mái, hư hại, bố trí chỗ ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho hộ dân mất nhà. "Dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo", Thủ tướng nói.

Thủ tướng tới hiện trường vụ sập nhà do lốc xoáy ngày 29/9 khiến hai vợ chồng cụ Hoàng Văn Khiêm-Đoàn Thị Nhị tử vong tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất - Ảnh: VGP/Hà Văn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 16h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc tại 17 tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung đã làm 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; hơn 158.000 ngôi nhà sập, tốc mái, ngập úng; gần 27.000 ha lúa, hoa màu hư hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ.

Riêng tại Ninh Bình, lốc xoáy do ảnh hưởng bão Bualoi khiến 9 người chết, 18 người bị thương, trong đó 8 nạn nhân tử vong do nhà sập, xã Quỹ Nhất ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng.

Vũ Tuân