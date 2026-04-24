Thủ tướng Singapore Lawrence Wong mê đọc sách

Thủ tướng Lawrence Wong thường đọc sách phi hư cấu về các vấn đề thời sự, công nghệ, tiểu sử của nhiều nhà lãnh đạo trong và ngoài nước.

Dịp Ngày quốc tế đọc sách 23/4, ông Lawrence Wong đăng video nói về tầm quan trọng của việc đọc. Theo ông, sách là một phần không thể của cuộc đời ông. Khi còn nhỏ, ông hầu như đến thư viện Marine Parade hàng tuần, mượn nhiều quyển nhất có thể. Đến nay, Thủ tướng duy trì sở thích thời nhỏ, nhưng chuyển từ đọc sách giấy sang ebooks vì lịch trình bận rộn. Dù theo hình thức nào, ông cho rằng đọc là cách tốt nhất để con người suy ngẫm, học tập và trưởng thành.

Theo CNA, nhà lãnh đạo nổi tiếng là người thích sách và đọc rất nhiều. Năm 2024, ông Lawrence Wong có buổi gặp truyền thông Singapore hai ngày trước khi nhậm chức thủ tướng. Trong đó, ông kể thói quen đọc, cho biết phần lớn tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu về các vấn đề thời sự. Thi thoảng, ông tìm sách liên quan chủ đề bản thân muốn học hỏi thêm như điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo.

Cũng trong buổi trò chuyện năm 2024, Thủ tướng nói không có danh sách đọc nhất định, cho rằng các bộ trưởng cũng như mình. Ngoài thể loại phi hư cấu, ông đọc nhiều tiểu sử của thế hệ lập quốc như về cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, hai cựu Phó thủ tướng Goh Keng Swee, S. Rajaratnam. Ông Wong cũng đọc về nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, tìm hiểu những vị Tổng thống Mỹ thời ông học đại học.

"Tôi nhớ một trong những cuốn từng đọc là về ngài Dwight Eisenhower. Những gì ông nói về khái niệm lãnh đạo luôn đọng lại trong tôi. Ông đã đúc kết tinh hoa của việc lãnh đạo thành hai điều: Biết phải làm gì và khiến mọi người làm điều đúng đắn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra quan điểm này rất minh triết", ông nói. Dwight Eisenhower (1890-1969) là Tổng thống thứ 34 của Mỹ, giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến 1961.

Dịp cuối năm, Thủ tướng công bố các tác phẩm ông yêu thích trong 12 tháng qua. Năm 2025, hầu hết sách ông quan tâm có đề tài kinh tế, công nghệ và vấn đề toàn cầu. Năm 2023, quyển Sóng thần công nghệ (The Coming Wave) của nhà đồng sáng lập Google DeepMind Mustafa Suleyman về những hiểm họa của AI, lọt vào danh sách đọc của ông.

Theo The Straits Times, ông Larwrence Wong lớn lên tại khu dân cư Marine Parade Housing Board. Ngày nhỏ, ông thường đến thư viện địa phương để mượn sách về khoa học, guitar. Bên cạnh sở thích đọc, ông đam mê âm nhạc, từng khiến công chúng ngạc nhiên với tài đánh đàn. Trong một video năm 2022, ông trình diễn đoạn solo guitar của Chuck Berry trong ca khúc Johnny B. Goode. Năm 2024, ông gây chú ý khi chơi bản nhạc Love Story của Taylor Swift dịp ca sĩ tổ chức concert tại Singapore.

Trang tin cho biết guitar là loại nhạc cụ yêu thích của Thủ tướng. Năm 8 tuổi, ông được bố tặng một cây đàn và gắn bó âm nhạc đến giờ. Khi còn học ở Mỹ, ông từng đi biểu diễn đường phố với bạn cùng phòng tại đại học Wisconsin-Madison - nơi ông lấy bằng cử nhân kinh tế.

Thủ tướng Lawrence Wong sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore với bằng cử nhân kinh tế, có bằng thạc sĩ chính sách công từ Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Ông bắt đầu sự nghiệp tại khu vực công từ năm 2000 tại Bộ Tài chính, lần lượt giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia và Bộ trưởng Tài chính Singapore.

Tháng 4/2022, ông được cựu Thủ tướng Lý Hiển Long và ban chấp hành trung ương đảng Hành động Nhân dân (PAP) bầu chọn làm lãnh đạo thế hệ thứ tư. Từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2024, ông giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Tháng 5/2024, ông trở thành Thủ tướng, là người trẻ nhất đảm nhận chức vụ này trong lịch sử Singapore.

Phương Thảo (theo CNA, The Straits Times)