Thủ tướng: Sân bay Long Thành khai thác thương mại cuối năm 2026

Đồng NaiThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ đầu tư và Bộ ngành quản lý phải đưa sân bay Long Thành vào khai thác vào cuối năm nay.

Nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại chuyến kiểm tra tình hình, đôn đốc thúc đẩy tiến độ xây dựng sân bay Long Thành và các dự án giao thông kết nối chiều 29/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực Nhà ga hành khách chiều 29/3. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Bộ Xây dựng, các dự án thành phần 1, 2, 4 đang bám tiến độ. Dự án thành phần 3 đã hoàn thành 3/15 gói thầu, các gói còn lại đang thi công, tổng khối lượng đạt hơn 74%. Tuy nhiên, một số hạng mục có nguy cơ chậm như gói 4.8 (hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội cảng) và 5.10 (nhà ga hành khách).

Về hạ tầng kết nối, Đồng Nai dự kiến hoàn thành cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Vành đai 3 TP HCM đoạn qua địa phương vào tháng 4, đồng thời đẩy nhanh các tuyến 25B, 25C.

Thủ tướng đánh giá đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt. Từ khi khởi công một số hạng mục tháng 8/2023 đến dự kiến bay kỹ thuật cuối 2025 là nỗ lực lớn trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Long Thành sáng 19/12/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hoàn thành toàn bộ công trình chậm nhất quý III/2026, đồng thời lập tổ công tác xử lý vướng mắc thanh toán, đảm bảo nguồn vật liệu và nhiên liệu cho thi công. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được yêu cầu kiện toàn bộ máy để điều hành dự án thông suốt.

Ngoài ra, các bộ ngành cần đánh giá tổng thể hiệu quả khai thác, phát triển dịch vụ phi hàng không, mô hình "thành phố sân bay" và kinh tế hàng không nhằm tối ưu nguồn lực.

Sân bay Long Thành có diện tích hơn 5.300 ha, tổng vốn đầu tư toàn dự án khoảng 16 tỷ USD. Giai đoạn 1 trị giá khoảng 5 tỷ USD, công suất thiết kế 100 triệu hành khách mỗi năm, kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không lớn của khu vực.

Phước Tuấn

