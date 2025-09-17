Thủ tướng phê bình 29 bộ ngành, 12 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

29 bộ ngành, 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp bị Thủ tướng phê bình và yêu cầu các đơn vị này kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại hội nghị thúc đẩy đầu tư công ngày 17/9.

Ông nói các bộ ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải có trách nhiệm cao nhất trong giải ngân vốn công, không để trì trệ, "có tiền mà không tiêu được".

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính tới cuối tháng 8, có 29 bộ ngành và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Còn 18 bộ ngành, 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng giao, gần 38.400 tỷ đồng.

Thủ tướng phê bình, yêu cầu các cơ quan này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Các đơn vị này phải có giải pháp để tăng giải ngân, và việc thực hiện này là một tiêu chí đánh giá cán bộ, kết quả hoàn thành công việc.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu phân bổ hết 38.400 tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao và các đơn vị rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang nơi giải ngân tốt. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn cần xong trước 20/9 và đảm bảo giải ngân hết số được bổ sung. Các bộ ngành, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án gắn với đánh giá kết quả.

Ngoài ra, 8 tổ công tác của Chính phủ tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân đầu tư công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về giải ngân đầu tư công, ngày 17/9. Ảnh: VGP

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu GDP 8,3-8,5%. Việt Nam dự kiến năm nay hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.000 km đường ven biển, khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, khởi công tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng... Do đó, giải ngân đầu tư công là một trong những động lực chính để đạt tăng trưởng ở mức cao.

Đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp, động lực quan trọng giúp phục hồi, thúc đẩy để đạt tăng trưởng ở mức cao. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm.

Gần 884.560 tỷ đồng vốn công cần giải ngân trong 2025 được Thủ tướng giao kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ đầu năm. Theo số liệu của Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân khoảng 409.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Số này tăng 5,9% về tỷ lệ và gần 135.300 tỷ đồng số tuyệt đối so với cùng kỳ năm ngoái.

9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân trên bình quân chung cả nước. Trong đó, Bộ Quốc phòng đạt tỷ lệ giải ngân 54,5%, Bộ Công an (64,8%), Thanh Hóa (90,6%), Ninh Bình (90,1%), Phú Thọ (74,08%), Bắc Ninh (64,6%), Gia Lai (62,8%). Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 52,4% kế hoạch.

Thủ tướng đánh giá cao những bộ ngành, địa phương giải ngân từ mức trung bình cả nước trở lên, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Song, ông cho rằng giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại như chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí. Một số địa phương chưa chủ động, còn đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy...

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan lựa chọn nhà thầu đúng cam kết, xây dựng đường găng tiến độ và theo dõi hàng tuần, kịp thời thay đơn vị không đạt yêu cầu. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu "vượt nắng, thắng mưa", "thi công 3 ca 4 kíp" để hoàn thành tiến độ. Từ đó, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ, nâng chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Phương Dung