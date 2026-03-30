Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận Huân chương Quân công hạng nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, tại buổi lễ vinh danh các cán bộ có nhiều đóng góp chiều 30/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng 14 Nguyễn Văn Nên.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, vì Đảng và nhân dân của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Phan Đình Trạc cùng các Phó thủ tướng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Huân chương Quân công ghi nhận những thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt xuất sắc của các cán bộ trong thời gian công tác tại lực lượng Công an nhân dân, cũng như những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các cương vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Các Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là dấu mốc ghi nhận quá trình gắn bó, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên với lý tưởng của Đảng, vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những phần thưởng này góp phần làm rõ hình ảnh người đảng viên kiên trung về lý tưởng, mẫu mực về đạo đức, tận tâm trong công việc, gắn bó với nhân dân. Các cán bộ được trao thưởng đều trưởng thành qua nhiều môi trường, cương vị, thử thách; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.

Người đứng đầu Đảng khẳng định các cán bộ đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và hệ thống chính trị giữ vững ổn định, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế; đồng thời mong muốn họ tiếp tục đóng góp, truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong quá trình công tác ở nhiều cương vị, ông luôn nhận được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự ủng hộ của nhân dân.

Thủ tướng khẳng định luôn nỗ lực, tận tâm, tận lực, cống hiến vì công việc với tinh thần "trung với Đảng, hiếu với Dân", góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng phần thưởng hôm nay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phấn đấu, đồng thời là động lực để ông và các cán bộ tiếp tục giữ vững phẩm chất, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển, thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm, hướng tới kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Vũ Tuân