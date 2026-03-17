Thủ tướng: Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định xăng dầu, năng lượng vẫn đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng hiện nay và những tháng tới.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nguồn dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước đang được duy trì, trong khi cung ứng xăng dầu hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo. Cùng với đó, giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá thế giới.

"Xăng dầu, năng lượng đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 17/3. Ảnh: VGP

Nhận định của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước đang biến động mạnh khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Hiện giá xăng, dầu cao hơn 27-40% so với cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Những ngày qua, Thủ tướng đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ của các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Nhà điều hành cũng sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Các đại biểu dự báo tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, xăng dầu toàn cầu. Giá dầu thế giới có thể tăng ảnh hưởng tới cung ứng, giá xăng dầu trong nước. Do đó, Việt Nam cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, cơ quan "nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt". Mục tiêu là không để thiếu, đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng xăng dầu, năng lượng. Cơ quan chức năng cũng phải có giải pháp ngăn trục lợi chính sách, xáo trộn tình hình, đồng thời tăng dự trữ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm.

Ông giao Bộ Công Thương có giải pháp duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, nguồn dầu thô nhập khẩu và sớm triển khai xăng E10. Bộ Tài chính được yêu cầu phối hợp trong điều hành giá, quỹ bình ổn, chống buôn lậu, nghiên cứu giải pháp thuế, phí khi giá dầu biến động mạnh.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng phải tăng kiểm tra, xử lý nghiêm đầu cơ, gian lận, thông tin sai sự thật. Đồng thời, các cơ quan liên quan phải bảo đảm cân đối nguồn than, khí cho sản xuất điện, chủ động phương án khi nguồn nhập khẩu gián đoạn. Bộ Ngoại giao được yêu cầu thúc đẩy hợp tác quốc tế để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu. Các bộ ngành cũng phải kiểm soát giá lương thực, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp năng lượng, giải pháp công nghệ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.

Phương Dung