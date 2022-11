Thủ tướng New Zealand sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam tuần tới theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ardern diễn ra từ ngày 14/11 đến 17/11, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Sydney, Australia hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024.

Trong chuyến thăm New Zealand hồi tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang nước này. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và đổi mới sáng tạo.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư và kinh doanh tại New Zealand trong các lĩnh vực tiềm năng như chế biến, bán buôn bán lẻ, nông nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Nanaia Mahuta cũng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN, đồng thời chia sẻ lập trường về an ninh, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Huyền Lê