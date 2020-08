Thủ tướng New Zealand 'đấu khẩu' Trump về Covid-19

Thủ tướng Ardern chỉ trích nhận xét của Trump về sự gia tăng ca nCoV ngoài tầm kiểm soát ở New Zealand là "sai lầm nghiêm trọng".

"Bất cứ ai theo dõi thông tin sẽ dễ dàng nhận ra rằng 9 ca nhiễm trong một ngày của New Zealand không so được với hàng chục nhìn ca của Mỹ. Rõ ràng, đó là một sai lầm nghiêm trọng", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết hôm 18/8, phản bác lại những lời chỉ trích "bất thường" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Ardern bày tỏ thất vọng sau khi ông chủ Nhà Trắng cho rằng các ca nhiễm nCoV gia tăng ở New Zealand gần đây như "đợt bùng phát lớn" mà người Mỹ có thể làm tốt hơn để tránh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo tại Wellington hôm 17/8. Ảnh: AFP.

Tại một cuộc mít tinh vận động bầu cử ở Minnesota hôm 17/8, Trump đã dẫn thông tin ca nhiễm ở New Zealand tăng trở lại để phản bác những người chỉ trích ông về cách ứng phó đại dịch và lấy quốc gia này làm ví dụ.

"Bạn thấy những điều đang xảy ra ở New Zealand chứ. Họ đánh bại nó. Giống như tin tức trang nhất, họ đánh bại nó vì họ muốn cho tôi thấy điều gì đó", Tổng thống Mỹ nói với người ủng hộ về cách New Zealand xử lý Covid-19.

Ông còn gọi ca nhiễm ở New Zealand gần đây là "sự gia tăng đột biến". "Thật khủng khiếp. Chúng ta không muốn xảy ra điều như vậy", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

New Zealand từng được ca ngợi là hình mẫu chống dịch toàn cầu sau khi áp các biện pháp quyết liệt và ghi nhận hơn 100 ngày không phát hiện ca nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên, cụm dịch gần đây ở Auckland đã buộc thành phố lớn nhất đất nước quay lại tình trạng phong tỏa. Thủ tướng Ardern cũng tuyên bố lùi cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra thêm 4 tuần, tới ngày 17/10, do lo ngại Covid-19.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump và Thủ tướng Ardern "đấu khẩu". Tại hội nghị cấp cao APEC ở Việt Nam năm 2017, Trump đã nói đùa Ardern "gây ra rất nhiều khó chịu tại đất nước của bà".

"Ông biết đấy, nhưng chẳng ai tuần hành khi tôi đắc cử", Thủ tướng Ardern đáp trả, nhắc tới các cuộc biểu tình sau chiến thắng của Tổng thống Trump vào năm 2016.

New Zealand ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm và 22 ca tử vong do nCoV. Mỹ, vùng dịch lớn nhất toàn cầu, ghi nhận hơn 5,6 triệu người nhiễm và hơn 173.000 người chết.

Ngọc Ánh (Theo AFP)