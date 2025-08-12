Thủ tướng muốn Qualcomm mở rộng đầu tư công nghệ lõi trong ngành bán dẫn

Thủ tướng đề nghị Qualcomm mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi, công đoạn giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm.

Thủ tướng muốn tập đoàn hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia của Việt Nam để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của Qualcomm và đối tác.

Ông đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt trong các công nghệ lõi, công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm. Ảnh: VGP

Việt Nam đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác như chính sách miễn thị thực có thời hạn với giới chuyên gia, nhà khoa học công nghệ hàng đầu.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các nhà đầu tư hoạt động có lợi nhuận, hiệu quả, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Chủ tịch Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, ông nhìn nhận nhiều đối tác Việt Nam của Qualcomm như Viettel, VNPT, FPT... đã trưởng thành nhanh chóng.

Ông tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Ông thêm rằng Qualcomm sẵn sàng tăng hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Qualcomm là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến, thông tin di động tiên tiến 5G, có trụ sở tại Mỹ, với giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD. Trong những năm qua, tập đoàn này hoạt động theo mô hình sản xuất không sở hữu nhà máy (fabless), với mức đầu tư cho R&D khoảng 70 tỷ USD, sở hữu hơn 140.000 bằng sáng chế và dẫn đầu trong công nghệ 5G.

Hồi tháng 4, tập đoàn công bố mua lại MovianAI - công ty AI tạo sinh thuộc VinAI (Vingroup) và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội - trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, sau Mỹ và Ấn Độ.

