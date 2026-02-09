Thủ tướng mong thêm nhiều doanh nghiệp Nhật làm ăn có lãi tại Việt Nam

Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam báo lãi là 67,5%, được xem "rất tích cực" nhưng Thủ tướng đánh giá cần phấn đấu hơn nữa để đạt 90%.

Đoàn gồm hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức Nhật Bản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức đang khảo sát ở Việt Nam. Tại cuộc gặp ngày 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng doanh nghiệp hai nước còn có dư địa lớn để thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng sau chuyến thăm làm việc này, các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hơn. Theo ông, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi hiện rất tích cực nhưng phải phấn đấu cao hơn nữa, đạt mức 90%.

Trước đó, kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Việt Nam có lãi đạt mức 67,5%, cao nhất từ 2009. Mức này cũng vượt trung bình của ASEAN là 65,3%. Mức độ sẵn sàng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới của doanh nghiệp Nhật đạt 56,9%, dẫn đầu ASEAN trong 2 năm liên tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp đoàn doanh nghiệp Nhật, ngày 9/2. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, doanh nghiệp Nhật khẳng định cam kết mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam. Ông Keita Ishii, Trưởng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu, đánh giá thành quả cụ thể trong cải cách hành chính, môi trường đầu tư, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số của Việt Nam.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đặt mục tiêu tăng thu hút vốn đầu tư với định hướng "chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh". Ông cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục nâng chất lượng lao động, đi vào các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh...

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty xem xét các ý kiến của phía Nhật Bản để cùng nhau đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tính đến 31/1, Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 78,9 tỷ USD. Họ xếp thứ ba trong 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tính riêng 2025, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp nước này đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, đứng đầu là công nghiệp chế biến, chế tạo với 2.051 dự án (48,6 tỷ USD).

Năm ngoái, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản gần 2,1 tỷ USD.

Phương Dung