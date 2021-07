Thủ tướng: 'Mọi người bình đẳng trong tiếp cận vaccine'

Việt Nam đặt mục tiêu tiêm miễn phí vaccine Covid-19 hằng năm cho nhân dân để đạt miễn dịch cộng đồng, mọi người đều bình đẳng, công bằng trong tiếp cận.

Tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 toàn quốc, sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quyết tâm đưa đất nước trở lại bình thường.

Ông chia sẻ với người dân TP HCM và các tỉnh phía Nam đang phải đối mặt với khó khăn, phức tạp hơn của dịch bệnh. Cuộc sống, sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa, giãn cách. "Đó là nơi chúng ta cần thể hiện tấm lòng, sự đoàn kết và sự chia sẻ hơn bao giờ hết; không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh, không ai đứng ngoài việc tiếp cận vaccine", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay không chỉ Việt Nam mà thế giới đều không lường trước được diễn biến khốc liệt của dịch bệnh khi xuất hiện biến thể Delta với tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh. Vì vậy, vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để chống Covid-19.

Chiến lược vaccine của Việt Nam tập trung vào ba nội dung chính là: nhập khẩu; chuyển giao công nghệ; nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để chủ động và tiêm miễn phí cho người dân. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường đàm phán, ngoại giao, huy động tài chính.

Do nguồn cung khan hiếm, Việt Nam chống dịch tốt nên không được ưu tiên cung cấp vaccine. Nhưng với những nỗ lực suốt thời gian dài, theo tinh thần nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất có thể, đến nay, Việt Nam đã có cam kết, viện trợ, ký hợp đồng cung ứng hơn 100 triệu liều trong năm 2021.

Thủ tướng động viên lực lượng cán bộ y tế tại lễ phát động tiêm vaccine Covid-19 toàn quốc, sáng 10/7. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, vaccine được phân bổ theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. Những liều vaccine đầu tiên được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

"Tôi đã cảm nhận sự cảm thông của đồng bào dành cho nhau. Nhiều người chia sẻ, trong lúc vaccine chưa có nhiều, hãy dành cho đồng bào ở những nơi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp để tiêm trước mà không so bì tính toán", Thủ tướng bày tỏ.

Ông nói rằng đó là lý do những lô vaccine tháng trước được tập trung tiêm cho công nhân và người dân vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Những ngày gần đây, vaccine được chuyển đến tiêm cho người dân TP HCM và một số tỉnh có dịch phía nam.

"Mục tiêu của chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt miễn nhiễm cộng đồng. Để đạt mục tiêu đó chúng ta phải có đủ vaccine cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và sản xuất trong nước", Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết sẽ đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ vaccine hằng năm.

Mấy tháng qua là giai đoạn khởi đầu tích lũy và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiêm chủng diện rộng. Dự kiến cả nước sẽ tiêm cho 75 triệu người, với 150 triệu mũi tiêm, trong nửa cuối năm 2021 và đầu 2022.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi nhân dân cùng đoàn kết chiến thắng đại dịch. Lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an... "tiếp tục giữ vững khí phách, phẩm chất, trách nhiệm với cộng đồng, nhân dân".

Lô vaccine Moderna gồm 2 triệu liều do Mỹ hỗ trợ Việt Nam về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), sáng 10/7. Ảnh: Ngọc Thành

Sáng cùng ngày, thăm Sở chỉ huy Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 quốc gia, Thủ tướng lưu ý đây là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, nên phải ứng phó hiệu quả với mọi vấn đề đặt ra.

Thủ tướng đề nghị ưu tiên trang thiết bị, cơ sở vật chất; Hà Nội và các bộ, ngành tạo điều kiện tốt nhất cho Sở chỉ huy hoạt động thông suốt, an toàn trong bất cứ tình huống nào. Các cơ quan có các kịch bản ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra. "Việc chống dịch lần này chưa có tiền lệ nên quá trình làm phải bình tĩnh, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm", Thủ tướng nói.

Rạng sáng nay, hơn 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ Việt Nam, về đến sân bay Nội Bài. Hôm qua (9/7), lô vaccine Astra Zeneca do Nhật Bản viện trợ đợt 3 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng ngày, 580.000 liều vaccine Astra Zeneca do Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC) đặt mua trong tổng số 30 triệu liều cũng về nước.

Đến hết ngày 9/7, toàn quốc đã tiêm được hơn 4 triệu liều vaccine Covid-19; trong đó hơn 258.000 người được tiêm đủ hai mũi.

Viết Tuân