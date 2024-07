Thủ tướng: Kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng vượt kịch bản

Nửa đầu năm, kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng vượt kịch bản đề ra, ở mức cao của khu vực và thế giới, theo Thủ tướng.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 6/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết 6 tháng đầu năm, kinh tế phục hồi, tháng, quý sau cao hơn tháng, quý trước. So với cùng kỳ và 6 tháng cuối năm 2023, hầu hết lĩnh vực đều tốt hơn.

Thủ tướng dẫn tăng trưởng GDP quý II đạt 6,93%, 6 tháng là 6,42%. Mức này vượt kịch bản đề ra, cao của khu vực và thế giới. Cùng đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát khoảng 4%. Các cân đối lớn được bảo đảm, cả nước tiết kiệm khoảng 700.000 tỷ đồng để tăng lương từ ngày 1/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp 6/7. Ảnh: VGP

Còn theo Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo để đạt tốc độ tăng trưởng 6 tháng cao. Chẳng hạn, Bắc Giang (14,14%), Khánh Hòa (12,73%), Thanh Hóa (11,5%), Hải Phòng (10,32%), Hải Dương (10%).

Bộ trưởng cho rằng nếu đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng năm 2024 có khả năng sẽ đạt, thậm chí vượt mục tiêu 6,5% do Quốc hội đề ra.



"Các động lực tăng trưởng từ phía cung tiếp tục chuyển biến tích cực, từ phía cầu phục hồi tích cực hơn", Bộ trưởng nhận định.



Về phía cung, khu vực nông, lâm, thủy sản và dịch vụ duy trì đà tăng khá. Công nghiệp và xây dựng phục hồi nhanh, là động lực dẫn dắt cho tăng trưởng. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp 6 tháng là 7,54%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%.



Cũng trong tháng 6, có gần 23.300 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng, 119.600 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.



Về phía cầu, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng tăng 6,8%, trong đó đầu tư tư nhân tăng 6,7%. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký nửa đầu năm đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ.



"Nhiều dự án đầu tư nước ngoài lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, năng lượng được đầu tư mới, mở rộng tăng vốn", ông Dũng cho biết.



Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tích cực, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, nhất là hàng nông, lâm, thủy sản. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 đạt 54,7 điểm, thuộc mức điểm cao nhất từ năm 2020.

Dù vậy, Thủ tướng cho rằng tình hình kinh tế - xã hội còn những tồn tại như sức ép lạm phát cao; một số lĩnh vực còn khó khăn; kỷ luật, kỷ cương có nơi, lúc chưa nghiêm, còn cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ông đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích sâu, chỉ rõ điểm nghẽn, nhất là vướng mắc về pháp lý. Từ đó, Chính phủ có giải pháp phù hợp, khả thi cho thời gian tới.



Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, khu vực nông nghiệp và dịch vụ, du lịch vẫn đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao, cạnh tranh. Công nghiệp, xây dựng còn phụ thuộc vào sự phục hồi kinh tế, sức mua tại các thị trường xuất khẩu lớn. Trong đó, xây dựng phụ thuộc vào thị trường bất động sản, tiến độ tháo gỡ, triển khai các dự án, đầu tư công.



Còn các ngành, lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, chíp, bán dẫn chưa có chuyển biến, nguy cơ không bắt kịp được với thế giới, khu vực, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.



Cùng đó, đầu tư phục hồi còn chậm, sức mua trong nước 6 tháng tăng thấp hơn cùng kỳ năm 2023 và giai đoạn 2015-2019. "Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các trung tâm thương mại, tuyến phố trung tâm tiếp tục phải sang nhượng, trả lại mặt bằng thuê", ông nói, thêm rằng quản lý kinh doanh trên môi trường điện tử vẫn là thách thức, ảnh hưởng đến hàng hóa sản xuất trong nước.



Ngoài ra, tăng trưởng xuất khẩu 6 tháng có xu hướng chậm lại, một số thị trường lớn như Trung Quốc chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ, Nhật Bản tăng 1,8%.

Còn 13 địa phương tăng trưởng 6 tháng dưới 5%. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1,42%, Sơn La tăng 0,67%, Bắc Ninh tăng 2,32%, Quảng Nam tăng 2,68%.



"Khó khăn, thách thức trong các tháng còn lại rất lớn", ông Dũng nói, đề nghị các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt để giữ vững đà phục hồi của nền kinh tế, ưu tiên tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Phương Dung