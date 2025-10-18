Thủ tướng: Không tạo 'giấy phép con', gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp

Thủ tướng giao các bộ ngành sửa quy chuẩn và quy định quản lý chất lượng theo hướng tránh tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết, "giấy phép con" ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp với các hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành". Do đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần đổi mới tư duy quản lý, cải cách hành chính, vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng giao các Bộ Xây dựng, Công Thương, Y tế, Tài chính phối hợp, sửa đổi quy chuẩn và quy định quản lý chất lượng. Việc này nhằm đảm bảo các quy định thống nhất, minh bạch, công bằng và tránh tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết, "giấy phép con" ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.

Ông cũng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng quốc gia. Theo đó, tất cả dữ liệu phải được công khai, minh bạch, kết nối liên thông, giúp các chủ thể dễ dàng tra cứu, giảm tình trạng xin - cho trong kiểm định, chứng nhận.

Cùng với đó, các bộ ngành phải cải cách, cắt giảm thủ tục, phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực thực thi, giám sát, kiểm tra, xử nghiêm vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm minh.

"Chính phủ cam kết luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp và luôn kiến tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, ổn định, minh bạch để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 18/10. Ảnh: VGP

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua hai đạo luật quan trọng là Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các quy định này nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập kéo dài trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy - lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Theo tinh thần cải cách, các luật sửa đổi đã chuyển trọng tâm quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", áp dụng phương thức quản lý rủi ro. Đồng thời, quy trình thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai trên môi trường số, giúp giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Thủ tướng đánh giá đây là bước cải cách mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cắt giảm thủ tục không cần thiết, chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ, tăng tự chủ, trách nhiệm và niềm tin của doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tập hợp tình hình hiện nay, tháo gỡ trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa. Cơ quan này phối hợp với Bộ Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Các bộ, ngành được yêu cầu rà soát toàn bộ 824 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phân loại theo mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

"Các tiêu chuẩn, quy chuẩn phải đi trước để doanh nghiệp căn cứ vào đó công bố. Cơ quan quản lý cần tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, không gây khó cho người dân và doanh nghiệp", ông nói thêm.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý với các lĩnh vực như thực phẩm, thuốc chữa bệnh - ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân - tinh thần là không buông lỏng nhưng cũng không quá khắt khe. Tức là, nhà điều hành phải bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người dân, nhưng đồng thời có biện pháp giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực xã hội hóa.

Phương Dung