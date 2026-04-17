Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư năng lượng, công nghệ

Thủ tướng Lê Minh Hưng ủng hộ các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đầu tư vào thị trường năng lượng và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc chiều 16/4 với 52 doanh nghiệp do Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) dẫn đầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ quan điểm sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Mỹ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Đề cập một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ ủng hộ các tập đoàn và doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Mỹ đầu tư tại Việt Nam. Việc này có thể góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả.

Việt Nam cũng coi hợp tác khoa học và công nghệ là một trụ cột mới trong quan hệ song phương. Chính phủ sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Mỹ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ hành lang pháp lý.

Trong tháng 2, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, hỗ trợ Việt Nam gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Song song đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị USABC và các doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Ngoài ra, Mỹ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Thủ tướng Lê Minh Hưng trong buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Mỹ, chiều 16/4. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cũng lắng nghe nhiều đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Mỹ liên quan đến thủ tục hành chính. Thủ tướng cho biết sẽ tháo gỡ ngay các vướng mắc về mặt thủ tục, điều kiện kinh doanh. Cả hai bên sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn về các vấn đề tồn đọng để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải cách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là trọng tâm. Trong quý II, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian thực hiện thủ tục. Cấp Bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 209,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Mỹ trị giá hơn 37 tỷ USD.

Tất Đạt