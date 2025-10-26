Thủ tướng kêu gọi các nước ASEAN tăng hợp tác, kết nối toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nước tăng cường trao đổi, hài hòa hóa, kết nối toàn diện để "ASEAN mạnh lên, mỗi quốc gia được thụ hưởng sức mạnh nội khối".

Thông điệp được Thủ tướng nêu tại phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN Business & Investment Summit - ABIS) 2025, sáng 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thủ tướng cho rằng điều khiến thế giới ngưỡng mộ ASEAN là sự đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tinh thần tự cường, vai trò tâm điểm tăng trưởng, phát triển bao trùm. Do đó, các nước thành viên trong khu vực cần tiếp tục hợp tác, kết nối toàn diện và đặt trong tổng thể thế giới để xác định tầm nhìn, hành động.

"Chúng ta là một cộng đồng, gia đình ASEAN, mỗi quốc gia mạnh lên thì cả khối mạnh lên. Ngược lại, ASEAN mạnh lên, mỗi nước được thụ hưởng sức mạnh nội khối", ông nói.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam ví dụ khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, ASEAN phải tăng kết nối chuỗi cung ứng nội khối. Hay khi chính sách của các nước bên ngoài gây tác động, thành viên phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ, tăng mở cửa nền kinh tế để bù đắp lại tác động và thiệt hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ ABIS 2025, ngày 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: VGP

Cùng với đó, các nước cần đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao để thích ứng với tình hình mới; hỗ trợ nhau quản trị thông minh quốc gia, doanh nghiệp, kết nối nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa - lịch sử) và bên ngoài (vốn, đầu tư, công nghệ, quản trị, thể chế).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định đây là những trụ cột quan trọng trên nền tảng đoàn kết, thống nhất trong đa dạng của ASEAN. Việc thực hiện phải linh hoạt để kết nối các nền kinh tế, phát triển tự cường, nhanh và bền vững.

Ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp những vấn đề liên quan đến thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ hội nghị ABIS 2025, ngày 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng là ưu tiên của Việt Nam trong tương lai. Trong đó, Việt Nam tiếp tục làm mới các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh - số, kinh tế chia sẻ - sáng tạo...

Việt Nam xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược. Phát triển trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, thương mại điện tử, logistics, chuyển đổi số dịch vụ trong y tế, giáo dục... là những ưu tiên khi Việt Nam chuyển đổi số.

Với chủ đề "Thống nhất thị trường - Hướng tới thịnh vượng chung", ABIS 2025 là diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Đây cũng là một trong những diễn đàn kinh doanh lớn nhất châu Á năm nay.

Diễn ra ngày 25-26/10/2025, ABIS 2025 do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức, quy tụ hơn 1.500 đại biểu, gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, CEO các tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Hội nghị tập trung vào các biện pháp đổi mới của khu vực tư nhân để thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Viễn Thông