Thủ tướng Israel nói cần 'yếu tố trên bộ' ở Iran

Thủ tướng Israel thừa nhận chiến dịch không kích không thể tạo ra thay đổi lớn ở Iran, mà còn cần đến "yếu tố trên bộ".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo ngày 19/3 nhấn mạnh rằng chiến dịch không kích phối hợp với Mỹ nhắm vào Iran đang diễn ra rất tốt, phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Tehran, nhưng thừa nhận như vậy là chưa đủ.

"Chúng tôi không muốn thay thế một đại giáo chủ này bằng một đại giáo chủ khác", ông nói. "Chúng tôi có thể làm rất nhiều từ trên không, nhưng cũng phải có yếu tố trên mặt đất".

Ông không nêu rõ "yếu tố trên mặt đất" là gì, nhưng cho rằng người dân Iran "phải chủ động tận dụng" những điều kiện mà các cuộc không kích của Mỹ - Israel tạo ra. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào về một phong trào đối kháng quy mô lớn bên trong Iran, khi chiến sự sắp bước sang tuần thứ tư.

"Có rất nhiều cơ hội khác nhau khi nói đến yếu tố trên bộ. Tôi xin phép không chia sẻ những cơ hội này công khai", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo tại Jerusalem ngày 19/3. Ảnh: AFP

Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông sẽ không điều bộ binh tới Trung Đông, nhưng cũng không loại trừ hoàn toàn phương án này.

Israel đang tiếp tục chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Iran. Các cuộc tấn công gần đây của Israel vào mỏ khí đốt South Pars, một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Iran, khiến căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng với những đòn trả đũa từ Iran vào cơ sở dầu khí hóa lỏng Ras Laffan của Qatar.

Xung đột hiện nay giữa Mỹ - Israel và Iran đang tác động sâu rộng đối với khu vực và toàn cầu. Các cuộc tấn công và trả đũa giữa hai bên đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu tăng mạnh và khiến thị trường quốc tế biến động.

Trong khi đó, Mỹ có dấu hiệu thận trọng hơn về diễn biến chiến sự. Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran, nhằm tránh làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Thanh Danh (Theo CNBC, Times, Reuters)