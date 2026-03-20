Thủ tướng Israel: Iran không còn khả năng làm giàu uranium

Ông Netanyahu tuyên bố Iran không còn khả năng làm giàu uranium, nguyên liệu quan trọng để sản xuất vũ khí hạt nhân, song không đưa ra bằng chứng.

"Tôi có thể khẳng định với mọi người rằng 20 ngày đã trôi qua, hiện tại Iran không có khả năng làm giàu uranium hay chế tạo tên lửa đạn đạo. Chúng tôi đang tiếp tục cùng người bạn tuyệt vời là Mỹ triệt tiêu hoàn toàn những năng lực này của Iran", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc họp báo ngày 19/3.

Ông Netanyahu không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố này.

"Chúng tôi đang thắng và Iran đang bị tàn phá. Kho tên lửa, máy bay không người lái của họ đang bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ bị phá hủy. Chúng tôi đang nhắm vào các nhà máy sản xuất linh kiện để chế tạo tên lửa, cũng như vũ khí hạt nhân mà Iran đang tìm cách phát triển", ông nói thêm.

Theo Thủ tướng Israel, xung đột sẽ kết thúc "nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ", song không nêu mốc thời gian cụ thể.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 19/3. Ảnh: AFP

Ông cũng bày tỏ "không chắc ai đang điều hành Iran lúc này". "Tân giáo chủ Mojtaba Khamenei chưa lộ diện. Chúng ta thấy những rạn nứt, chúng tôi đang cố gắng khiến vết nứt đó lớn nhanh nhất có thể, không chỉ trong bộ máy chỉ huy cấp cao mà còn trên thực địa", lãnh đạo Israel nhấn mạnh.

Iran hiện chưa lên tiếng về phát biểu của Thủ tướng Israel.

Chương trình hạt nhân Iran là trọng tâm của các cuộc đàm phán trong nhiều năm qua, nhưng đối thoại đổ vỡ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran từ ngày 28/2. Iran phóng tên lửa đáp trả vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, đồng thời hạn chế các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Trong văn bản điều trần gửi Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 18/3, giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cho biết chương trình làm giàu uranium của Iran đã "bị xóa sổ hoàn toàn" sau chiến dịch Búa Đêm tháng 6/2025. Kể từ đó, họ không có nỗ lực nào nhằm khôi phục lại năng lực làm giàu uranium.

Đánh giá phần nào trái ngược với những tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đưa ra khi cùng Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran. Ông chủ Nhà Trắng khi đó cáo buộc Iran theo đuổi tham vọng hạt nhân và phát triển tên lửa có tầm bắn đến Mỹ, tạo ra mối đe dọa cận kề buộc Washington hành động.

Israel ngày 13/6/2025 mở chiến dịch Sư tử Trỗi dậy không kích phủ đầu vào Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch Lời hứa Đích thực 3. Rạng sáng 22/6/2025, Mỹ can thiệp vào xung đột bằng chiến dịch Búa Đêm, điều oanh tạc cơ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, rồi đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán.

Iran và Israel sau đó đạt lệnh ngừng bắn toàn diện, đều mô tả mình là bên thắng cuộc và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Huyền Lê (Theo AFP, NBC News, Reuters)