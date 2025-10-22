Thủ tướng Israel cách chức Cố vấn An ninh Quốc gia

Thủ tướng Netanyahu cách chức Cố vấn An ninh Quốc gia Hanegbi, người được cho là bất đồng với lãnh đạo Israel về chiến dịch ở Dải Gaza.

"Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay thông báo với tôi về ý định bổ nhiệm lãnh đạo mới cho Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC)", Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết hôm 21/10.

Người đứng đầu NSC cũng đảm nhận vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia, nhận chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Netanyahu và báo cáo cho ông mọi vấn đề liên quan đến an ninh đất nước.

Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó gửi lời cảm ơn ông Hanegbi vì thời gian đảm nhiệm chức vụ và chúc ông thành công trong tương lai. Gil Reich, cấp phó của ông Hanegbi, được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo NSC và cố vấn an ninh quốc gia.

Ông Netanyahu (trái) và ông Hanegbi tại cuộc họp báo ở Jerusalem hồi năm 2023. Ảnh: Times of Israel

Tzachi Hanegbi từng đảm nhận một số vị trí bộ trưởng và là cựu nghị sĩ thuộc đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu, trước khi được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia Israel từ năm 2023.

Ông được cho là đã phản đối kế hoạch điều quân đội vào Gaza City và cuộc tập kích nhóm lãnh đạo chính trị Hamas tại Qatar hồi tháng 9. Trong tuyên bố được đưa ra sau khi mất chức, Hanegbi cũng thừa nhận bản thân có bất đồng với cấp trên.

"Tôi xin cảm ơn Thủ tướng Netanyahu vì vinh dự được làm đối tác định hình chính sách đối ngoại và an ninh của Israel trong những năm đầy thách thức, cũng như cơ hội được bày tỏ quan điểm riêng trong các cuộc thảo luận nhạy cảm và duy trì trao đổi một cách chuyên nghiệp, kể cả trong những thời điểm bất đồng", chính trị gia này cho biết.

Ông thừa nhận bản thân có trách nhiệm trước thất bại an ninh trong cuộc tập kích của Hamas nhằm vào Israel hồi tháng 10/2023, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra về vấn đề trên. Đây được coi là thông điệp nhằm vào Thủ tướng Netanyahu, người lâu nay phản đối thành lập ủy ban điều tra cấp nhà nước về vụ tấn công của Hamas.

Đài Kan của Israel dẫn lời các công sự của Thủ tướng Netanyahu cáo buộc ông Hanegbi đã rò rỉ thông tin cho báo chí và gây tổn hại đến cấp trên. Sara Netanyahu, phu nhân Thủ tướng Israel và được cho là người có ảnh hưởng đến các quyết định bổ nhiệm cấp cao, cũng không hài lòng với ông Hanegbi.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)