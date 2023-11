Thủ tướng Hà Lan đề cao môi trường kinh doanh ở Việt Nam

Thủ tướng Mark Rutte hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho hay doanh nghiệp Hà Lan chú ý đến thị trường Việt Nam nhờ ổn định chính trị và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Trong cuộc hội đàm ở trụ sở chính phủ sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị, chân thành và đối tác tin cậy giữa Việt Nam và Hà Lan, cho rằng đây là điển hình của quan hệ năng động, hiệu quả và thiết thực, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Mark Rutte cho hay ông rất ấn tượng với những "thành tựu kỳ diệu" của Việt Nam trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19. Ông khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng của Hà Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai Thủ tướng đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng, nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte chụp ảnh chung trước hội đàm tại trụ sở chính phủ sáng 2/11. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đoàn gần 30 doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu Hà Lan tháp tùng Thủ tướng Rutte, đề nghị Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ cao, cảng biển, hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh doanh nghiệp Hà Lan quan tâm đến Việt Nam có ổn định chính trị và môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, nhất trí đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA, đánh giá cao nỗ lực phát triển nghề cá bền vững của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các nước thành viên EU hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Hai bên cho rằng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực mang tính đột phá, nhất trí khai thác tối đa tiềm năng hợp tác về công nghệ cao, sản xuất vi mạch điện tử, thiết bị bán dẫn, xây dựng nền tảng số và hệ sinh thái viễn thông, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Việt Nam - Hà Lan nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thăm dò, khai thác bền vững khoáng sản quan trọng, quốc phòng - an ninh, hải quan, hàng hải, logistic.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte hội đàm tại trụ sở chính phủ sáng 2/11. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Hà Lan đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế của Việt Nam.

Về Biển Đông, hai bên nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, ủng hộ tiến trình đàm phán COC thiết thực, hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Hà Lan đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, hiệp hội hai nước trong lĩnh vực thăm dò và khai thác bền vững khoáng sản quan trọng, hải quan, đầu tư, thương mại.

Thủ tướng Rutte thăm chính thức Việt Nam ngày 1-2/11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/4/1973. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước năm 2010, Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực năm 2014 và Đối tác toàn diện năm 2019.

Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt 11,09 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2021. Hà Lan có khoảng 400 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn 13,5 tỷ USD.

Vũ Anh