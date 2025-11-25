Thủ tướng gợi ý 5 điều kiện để TP HCM thành siêu đô thị

Thủ tướng chỉ ra TP HCM cần vốn, hạ tầng, thể chế, nhân lực và quản trị để trở thành siêu đô thị có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Nhận định được người đứng đầu Chính phủ nêu tại chương trình đối thoại "CEO 500 - Tea Connect" chiều 25/11, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng TP HCM cần 5 điều kiện để triển khai thành công. Đầu tiên là nguồn vốn, trong đó thành phố cần phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, dự kiến hoạt động từ 2026.

Tiếp đến, địa phương cần hạ tầng (gồm hạ tầng số) phát triển, cùng thể chế thông thoáng, cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư. Hai yếu tố còn lại được Thủ tướng nhắc tới để đầu tàu kinh tế trở thành siêu đô thị tầm cỡ là nguồn nhân lực và quản trị thông minh.

"Ngoài nội lực, TP HCM cần sự hợp tác của cộng đồng quốc tế với phương châm 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ'", Thủ tướng nói và kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục hợp tác cùng thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại "CEO 500 - Tea Connect", chiều 25/11. Ảnh: VGP

TP HCM sau sáp nhập có dân số hơn 14 triệu người, chiếm gần 25% kinh tế cả nước. So với các thành phố lớn khu vực như Seoul, Thượng Hải, Singapore hay Bangkok, TP HCM sau sáp nhập có diện tích rộng nhất, dân số chỉ sau Thượng Hải.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết địa phương đang định hình phát triển siêu đô thị theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Trong đó, 5 trụ cột gồm: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; logistics gắn với cảng biển, hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Tại CEO 500, nhiều tập đoàn, tổ chức bày tỏ mong muốn tăng hợp tác với TP HCM. Ông Jesse Choi, Giám đốc Khu vực ASEAN Sunwah đánh giá địa phương có triển vọng thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực. Tập đoàn này dự kiến lập các trung tâm đào tạo nghề quốc tế về công nghệ cao, xây trung tâm dữ liệu siêu lớn tiết kiệm năng lượng và triển khai bãi đậu xe điện hai bánh dùng chung.

Ông Phạm Thái Lai, Tổng giám đốc Siemens ASEAN và Việt Nam nhìn thấy tiềm năng hợp tác trong ứng dụng công nghệ cao thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Theo đó, tập đoàn muốn hỗ trợ thành phố phát triển nhân lực chất lượng cao, gồm chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực công nghệ số, công nghệ xanh.

Giám đốc Quốc gia Nokia tại Việt Nam Hiro Miura mong muốn hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng số bảo mật, hiệu suất cao; ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, như điều phối giao thông. Tương tự, Qualcomm đề nghị đóng góp các công nghệ mới phục vụ trí tuệ nhân tạo sinh (Gen AI).

Về phía doanh nghiệp trong nước, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT đề xuất đưa TP HCM thành trung tâm xuất khẩu AI và xây dựng hạ tầng kết nối và an ninh mạng cho trung tâm tài chính quốc tế.

Phản hồi các ý kiến, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cam kết thành phố sẽ phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết. "TP HCM xác định khoa học công nghệ là động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số", ông Được nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng trong bối cảnh mới, TP HCM sẽ sáng tạo, trở thành siêu đô thị đủ sức cạnh tranh với các thành phố lớn khác trên thế giới. "TP HCM đang nỗ lực cố gắng và tôi tin chắc sẽ làm được", ông nhận định.

Viễn Thông