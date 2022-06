Thủ tướng giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' của công nhân

11h35 Khởi tố gần 2.000 vụ án liên quan tín dụng đen

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, cho biết tội phạm vi phạm tín dụng đen hoạt động tinh vi, núp bóng, cho vay không thế chấp, có thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân vay tiền trực tiếp qua app... Qua đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện có nơi lãi suất 90-100%, thậm chí 700-1.000%. Chúng đe dọa, khủng bố tinh thần, khi người vay quá hạn trả nợ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an. Ảnh: Ngọc Thành

Trong 3 năm qua, Bộ Công an xử lý hơn 2.700 vụ, khởi tố gần 2.000 vụ với 4.000 bị can, trong đó nhiều bị hại là công nhân. Đề phòng ngừa ngăn chặn hiện quả, Thủ tướng ban hành chỉ thị 12, tổ chức phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, thông tin phương thức, thủ đoạn... nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các tỉnh thành kiểm tra hành chính, phát hiện tội phạm vi phạm để xử lý cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng chính sách, đồng thời rà soát các ngành nghề kinh doanh, các đối tượng lợi dụng núp bóng để triệt phá, mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan tín dụng đen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cách tiếp cận vốn ngân hàng đúng đối tượng, quy mô phù hợp, hiệu quả, góp phần phòng chống tiêu cực trong tín dụng đen. Bộ Công an phải nắm chắc, xử lý nhanh đối tượng vi phạm, ngăn chặn hậu quả xấu tác động đến nền kinh tế và người lao động.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết hệ thống bán lẻ của ngân hàng chưa có phòng giao dịch tại các khu công nghiệp nên công nhân chưa tiếp cận được vốn chính thức. Các ngân hàng khoán cho nhân viên tín dụng, phát triển ở doanh nghiệp, nên mảng bán lẻ khu công nghiệp chưa có, hơn nữa chi phí cho phòng giao dịch lại tốn kém...