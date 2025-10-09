Thủ tướng: Dự báo thiên tai cần sát và kỹ lưỡng hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác dự báo thiên tai phải sát, kỹ lưỡng hơn và tăng phối hợp quốc tế để ứng phó kịp thời, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Trưa 9/10, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình và triển khai biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão Bualoi và mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị sớm ổn định đời sống và bảo đảm điều kiện tối thiểu cho người dân. Ông lưu ý phải nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo Chính phủ, thời gian qua thiên tai diễn biến rất phức tạp, lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Năm 2024, thiên tai làm thiệt hại khoảng 0,4% GDP; năm 2025 ước ít nhất 0,2%. Ông cho rằng tình hình tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể kéo dài và "tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn", một số cơn bão có thể còn xuất hiện trong thời gian tới. Vì vậy, "công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn với các nước trong công tác này để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm".

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ đánh giá tổng thể, toàn diện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và đề xuất các công việc tiếp theo; đồng thời yêu cầu các cơ quan nhanh chóng thống kê, xác định thiệt hại chính xác để phục vụ điều hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trưa 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, theo Thủ tướng, là phải thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục địa phương; huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích. Ông nhấn mạnh phải tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Việc gửi hàng cứu trợ phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất, tinh thần là "tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét".

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Công an và các địa phương hỗ trợ quần áo, chăn màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để người dân ở vùng bị chia cắt có thể sử dụng ngay. Các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể cần tăng cường giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, sửa chữa nhà bị hư hại, xây dựng lại nhà sập đổ, "đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để ai vào cảnh màn trời chiếu đất".

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo đến nay thiên tai trên cả nước làm 238 người chết, mất tích; 367 người bị thương; 258.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng; tổng thiệt hại ước tính 33.549 tỷ đồng. Ông cho biết thiên tai sau bão Bualoi là một trong những đợt nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng, riêng đợt này làm 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; 221.000 nhà bị ngập, gần 17.000 nhà hư hỏng; 23.280 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.

Trên sông Cầu, sông Thương có 23 sự cố đê điều tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội nhưng chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn. "Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu rút thì chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo, tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết", ông Hiệp nói.

Bộ Quốc phòng đã điều động gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ, 5.320 phương tiện các loại và 6 máy bay vận chuyển hàng cứu trợ; Bộ Công an điều động 11.500 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường 591 cảnh sát cơ động tới các tỉnh bị ảnh hưởng để phối hợp cứu trợ, khắc phục hậu quả.

