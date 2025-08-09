Thủ tướng đồng ý chủ trương xây cao tốc Việt Trì - Hòa Bình

Phú ThọThủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nối phường Hòa Bình với phường Việt Trì, dài 54 km.

Trưa 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ về xây dựng tuyến cao tốc nêu trên. Tuyến đường sẽ mở không gian, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi ba tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý chủ trương và giao Bộ Xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Bộ phối hợp với địa phương lập dự án, hoàn thành thủ tục trong một năm. Các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương. Tỉnh Phú Thọ sẽ làm chủ đầu tư triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nhật Bắc

Sáng cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu mới và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường.

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi tháng 9/2024. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Các đơn vị đang phấn đấu ngày 28/8 hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe vào tháng 10.

Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được ba tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương Binh đoàn 12 làm việc xuyên Tết, ngày nghỉ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thủ tướng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Nhật Bắc

Khảo sát hướng tuyến xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng khẳng định đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc - Trung Á và châu Âu. Dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án giải phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19/8. Địa phương phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt; đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án. "Tất cả địa phương cùng làm nhanh, làm tốt thì dự án sẽ được làm nhanh, làm tốt", Thủ tướng nói.

Vũ Tuân