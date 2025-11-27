Thủ tướng: Doanh nhân trẻ cần tiên phong làm nhà xã hội

Thủ tướng cho rằng đội ngũ doanh nhân trẻ cần dấn thân cùng Chính phủ, xây các dự án nhà xã hội, giữa bối cảnh giá chung cư tới 50-70 triệu đồng mỗi m2.

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói lực lượng doanh nhân trẻ cần tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, doanh nhân cần lo chuyện "an cư", để họ yên tâm lập nghiệp.

Cụ thể, ông đề nghị giới doanh nhân trẻ chung tay, ưu tiên triển khai các dự án nhà ở xã hội tại khu vực có nhu cầu nhà ở cấp thiết, như Hà Nội, TP HCM. Bởi, theo ông, với mức giá chung cư 50-70 triệu đồng một m2 hiện nay, người trẻ không mua nổi nhà nếu thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sáng 27/11. Ảnh: VGP

Về chính sách, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Nhà nước đã kiến tạo khi ban hành loạt cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, người trẻ mua nhà, và giờ cần doanh nhân "dấn thân".

Các cơ chế hỗ trợ gồm đơn giản hóa thủ tục, giao chủ đầu tư không qua đấu thầu, bỏ qua các khâu lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư. Cùng với đó, trần thu nhập được phép mua nhà ở xã hội nâng lên 20 triệu đồng mỗi tháng (tăng thêm 5 triệu đồng so với mức cũ). Người dưới 35 tuổi được giảm thêm lãi suất, áp dụng ở mức 5,9% một năm để vay mua nhà.

Trước yêu cầu của Thủ tướng, thường trực Hội Doanh nhân trẻ cam kết khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội trong năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) cùng đại biểu tham dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sáng 27/11. Ảnh: VGP

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tính đến giữa tháng 7 năm nay, cả nước có gần 700 dự án đang được triển khai, với quy mô hơn 633.000 căn. Riêng Hà Nội đã thông qua 30 dự án nhà xã hội với số lượng bình quân 500 căn mỗi dự án.

Hội Doanh nhân trẻ Việt nam gồm 21.000 hội viên, tổng doanh thu hàng năm đạt 40 tỷ USD, tương đương 8% GDP quốc gia. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới, cho biết mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu thành viên hội lên 15% GDP quốc gia, tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Họ cũng sẽ hỗ trợ 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn xanh đến 2030.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng yêu cầu lớp doanh nhân trẻ đồng hành, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, và xây dựng doanh nghiệp đa quốc gia lớn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, nói doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chưa đủ "khỏe" để cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn lớn trên thế giới. Một trong những vấn đề ông nêu là khoảng trống đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. CEO FPT cho rằng việc tập trung đầu tư lĩnh vực trên sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh đường dài, thay vì "mua bán chóng vánh".

FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ thúc đẩy cơ sở dữ liệu bộ, ngành. Cơ sở dữ liệu này có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ngay từ năm tới. Thêm vào đó, lãnh đạo FPT cho rằng doanh nghiệp cần nâng cao tính liên kết, nhằm tạo hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau.

"Chính phủ đang làm 'đầu tàu' kéo với tốc độ rất lớn. Nếu doanh nghiệp không vận động, chúng ta sẽ bị lùi lại phía sau", ông Khoa nói.

Thủy Trương