Thủ tướng: Doanh nghiệp Việt có thể đầu tư năng lượng, sản xuất chip tại Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng doanh nghiệp Việt có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này "rất khả thi".

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria chiều 19/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác kinh tế giữa hai nước là "không có giới hạn, cản trở trên tất cả các lĩnh vực". Ông tin tưởng mục tiêu xây dựng một "Algeria mới" sẽ có đóng góp quan trọng của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Algeria yên tâm đến đầu tư tại Việt Nam bởi môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Đồng thời, ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt tăng đầu tư sang đất nước châu Phi, để khai thác những lợi thế của nước này.

"Với vị trí kết nối 3 châu lục, diện tích rộng hơn 2 triệu km2, có sa mạc, biển, điều kiện khí hậu đa dạng, thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ", ông nói. Theo Thủ tướng, doanh nghiệp Việt có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này "rất khả thi".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria, chiều 19/11. Ảnh: VGP

Lĩnh vực hợp tác trụ cột đầu tiên được Thủ tướng đề cập là năng lượng. Ông đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp khác tiếp tục mở rộng đầu tư tại Algeria trong khai thác, lọc hóa dầu, sản xuất phân bón để xuất khẩu. Ông nhấn mạnh tinh thần "nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm trễ". Bên cạnh đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác năng lượng mới như điện gió, mặt trời.

Các doanh nghiệp Việt có thể đầu tư vào Algeria trong lĩnh vực nông nghiệp, như trồng chè, chăn nuôi, trồng lúa... , thậm chí công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, sản phẩm chinh phục không gian vũ trụ. Theo Thủ tướng, Tập đoàn Viettel có thể hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất thiết bị 5G, 6G.

Ông đề nghị hai bên mạnh dạn giao nhiệm vụ và đặt hàng doanh nghiệp, phát huy vai trò của mọi thành phần, từ doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân, nhỏ và vừa, để đạt hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria. Ảnh: VGP

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hóa chất. Ngược lại, Việt Nam nhập gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Algeria.

Về đầu tư, nổi bật là dự án dầu khí Bir Seba (liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam, thuộc PVN với Công ty Dầu khí quốc gia Algeria, Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Thái Lan) đã khai thác vượt mốc 55 triệu thùng dầu.

Song quy mô hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế và dư địa hợp tác còn rất lớn. Tại diễn đàn, ông Kamel Rezig, Bộ trưởng Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria khẳng định các doanh nghiệp hai nước có nhiều cơ hội hợp tác, trên nền tảng quan hệ chính trị tin cậy và tốt đẹp.

Ông đề xuất tiến hành các dự án hợp tác chung với tinh thần "cùng thắng", trong đó có phương án triển khai xây dựng các nhà máy của doanh nghiệp tại Algeria để từ đây, Việt Nam có thể xuất khẩu ra các thị trường khác. Cùng với đó, hai bên phải thiết lập các cơ chế hợp tác dài hạn để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác về kinh tế, như có thể thành lập một hội đồng hợp tác kinh doanh Việt Nam - Algeria.

Ông Kamel Rezig đánh giá, nằm ở vị trí kết nối 3 châu lục (Á - Phi - Âu), Algeria có thể trở thành một trung tâm, cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực này, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Algeria là nước có diện tích lớn nhất châu Phi, dân số 46,6 triệu người. Quốc gia này duy trì ổn định chính trị và đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.

Họ là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Phi (sau Nam Phi và Ai Cập) với GDP đạt trên 260 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 3,8%. Algeria giàu tài nguyên dầu thô (xếp thứ 16 thế giới về sản lượng, thứ 9 về lượng xuất khẩu) và khí đốt (đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu). Đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội. Họ cũng đang tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, khả năng tự chủ về lương thực.

Phương Dung