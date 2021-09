Thủ tướng đề nghị Việt - Trung kiểm soát tốt bất đồng trên Biển Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam, Trung Quốc cần kiểm soát tốt bất đồng và duy trì hòa bình ở Biển Đông khi gặp Ngoại trưởng Vương Nghị.

Tại buổi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa đạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuân thủ nhận thức chung cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, nỗ lực xử lý thỏa đáng, kiểm soát tốt bất đồng và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp hôm nay. Ảnh: BNG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hai bên phối hợp chặt chẽ trong hợp tác phòng chống Covid-19, đồng thời gửi lời cảm ơn Trung Quốc có nhiều hình thức hỗ trợ vaccine, đặc biệt là ba triệu liều vaccine được công bố trong chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Vương Nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần hợp tác cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc Tuyên bố chung về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sáng 11/9 hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc về quan hệ song phương, cũng như các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống Covid-19, nhất là hợp tác về vaccine. Bộ trưởng cũng đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thủ tục thông quan cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản qua các cửa khẩu biên giới, mở rộng các mặt hàng hoa quả xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương

và duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất của hai nước.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và một số dự án về dân sinh do Trung Quốc viện trợ đạt tiến triển thực chất và sớm đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 11/9. Ảnh: BNG.

Hai bên trao đổi ý kiến cởi mở, thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ, đề xuất các biện pháp phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc những hiệp định và văn kiện pháp lý về biên giới, nhất là duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các cơ chế của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền và các địa phương hai bên.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia ven biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam ngày 10-12/9. Mục đích chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trên thế giới.

Trung Nhân