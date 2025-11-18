Thủ tướng đề nghị Quỹ Kuwait tăng hợp tác, đầu tư với Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Quỹ Kuwait tăng đầu tư, kết nối doanh nghiệp Kuwait tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thông tin và hợp tác.

Tại cuộc gặp Tổng giám đốc Waleed AL-Bahar của Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arab (KFAED) ngày 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá dư địa hợp tác Việt Nam - Kuwait còn rất lớn.

Ông đề nghị KFAED tăng đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên. Đồng thời, ông đề xuất họ kết nối, giới thiệu doanh nghiệp Kuwait tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam trong các ngành tiềm năng như công nghiệp - logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và hệ sinh thái Halal. KFAED cũng được đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thông tin và cơ hội hợp tác tại Kuwait và Trung Đông.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị KFAED hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực và khoa học quản trị. Ông gợi ý hai bên lập Nhóm công tác chung để giới thiệu tiềm năng, nhu cầu, quy trình và thủ tục theo hướng hài hòa, đơn giản.

"Hai bên sẽ xây dựng các dự án hợp tác - đầu tư và triển khai từng bước, từ nhỏ đến lớn. Việt Nam khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để Kuwait và các nước Trung Đông tiếp cận thị trường Trung Quốc, ASEAN", Thủ tướng nói.

Phản hồi, Tổng giám đốc Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arab Waleed AL-Bahar và các cộng sự của Quỹ đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh và chiến lược phát triển của Việt Nam. Họ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng về việc lập Nhóm công tác chung để tăng hợp tác, đầu tư.

Theo lãnh đạo KFAED, hai bên cần thúc đẩy hợp tác công tư và các cơ chế, mô hình hợp tác mới. Phía KFAED quan tâm tới các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, đề nghị tạo thuận lợi để tăng hợp tác giữa các bên bằng những dự án cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng giám đốc Waleed AL-Bahar của Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arab. Ảnh: VGP

Tại Việt Nam, Quỹ Kuwait cấp vốn vay ưu đãi và không hoàn lại cho 15 dự án ở các địa phương với tổng giá trị hơn 183 triệu USD. Theo Thủ tướng, việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, an sinh xã hội, chống biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông ấn tượng với những thành tựu mà Kuwait đạt được trong đa dạng hóa nền kinh tế và cải cách thể chế hướng tới mục tiêu chiến lược của Tầm nhìn Kuwait 2035. Ông đánh giá cao đóng góp của KFAED cho tiến trình này.

Trong chuyến thăm Kuwait lần này, lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, là nền tảng để hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong giai đoạn tới. Theo đó, Thủ tướng đề nghị KFAED tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cho các lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển nông thôn, cấp nước, vệ sinh, y tế, giáo dục, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai...

Thủ tướng chia sẻ Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cùng với đó, nhà điều hành định hướng phát triển kinh tế xanh - tuần hoàn - chia sẻ - tri thức, trong đó, có các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, kinh tế biển.

Việt Nam đang thúc đẩy ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh. Nhiều dự án "xoay chuyển tình thế" đang được triển khai, như cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng biển và cảng hàng không lớn, dự án năng lượng (hạt nhân, gió, mặt trời), Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11.

Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc GCC. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD.

Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối hợp tác địa phương như TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh.

Phương Dung