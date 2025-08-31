Thủ tướng đề nghị Ngân hàng AIIB hỗ trợ Việt Nam vốn làm đường sắt

Thủ tướng đề nghị AIIB hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và lưới điện kết nối Việt Nam với ASEAN.

Trong chương trình hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đề nghị AIIB hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai hai dự án quan trọng là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và lưới điện nối Việt Nam với ASEAN.

Trong đó, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội thông qua vào tháng 2, với tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng (8,37 tỷ USD). Tuyến chính dài gần 391 km, đường ray khổ 1.435 mm, có một số tuyến nhánh dài 27,9 km, đi qua 9 tỉnh, thành phố. Tốc độ thiết kế 80-160 km một giờ tùy đoạn, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Dự án phấn đấu hoàn thành chậm nhất năm 2030.

Việt Nam chưa có lưới điện kết nối trực tiếp với các nước ASEAN, mới có đường truyền tải với một số nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc. Dự án lưới điện ASEAN là sáng kiến dài hạn nhằm kết nối lưới điện các quốc gia trong khu vực. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 cuối năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam ủng hộ ý tưởng lập thị trường điện ASEAN, kết nối qua hệ thống cáp ngầm truyền tải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần, ngày 31/8, tại Trung Quốc. Ảnh: VGP

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị AIIB tiếp tục tài trợ trực tiếp cho các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt (nhà nước, tư nhân) được vay vốn ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn.

Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay và hai chữ số những năm tới, nên nhu cầu vốn rất lớn. Mặt khác, nợ công trong ngưỡng an toàn, ở mức 34% GDP vào cuối 2024. Các dự án, chương trình ưu tiên của Việt Nam phù hợp với định hướng của AIIB.

AIIB là ngân hàng phát triển đa phương, thành lập năm 2016 với 57 quốc gia thành viên sáng lập, gồm Việt Nam. Tính đến tháng 9/2024, số thành viên của ngân hàng này là 110 quốc gia.

Tại Việt Nam, ngân hàng này chủ yếu cho vay các dự án của tư nhân thuộc lĩnh vực năng lượng mặt trời, thủy điện, cơ sở hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu... trị giá 223 triệu USD.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần đánh giá cao tiến bộ của Việt Nam trong nâng mức thu nhập so với các nước đang phát triển. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đề ra nhờ kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài.

Chủ tịch AIIB nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định ngân hàng sẽ đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, trong đó có năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phương Dung