Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Mỹ coi Việt Nam là nơi đầu tư lâu dài

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư chất lượng cao, với tầm nhìn 50-100 năm.

Tại tọa đàm với 38 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ ngày 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, quy mô kinh tế khiêm tốn, sức chống chịu có hạn, độ mở cao. Do đó, ông kêu gọi các doanh nghiệp nước này tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh "nhiều hơn nữa".

"Việc này tương xứng với mong muốn của hai bên, tiềm lực của Mỹ và điều kiện của Việt Nam, đặc biệt là các ngành kinh tế số - xanh - tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức", Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tăng đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành mới nổi như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, quang điện tử, internet vạn vật, công nghiệp y sinh học...

Ông mong các doanh nghiệp nước này coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư lâu dài, với tầm nhìn 50 năm, 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các doanh nghiệp Mỹ, ngày 1/3. Ảnh: VGP

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, tạo đà cho mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, môi trường.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xoá bỏ cơ chế xin - cho, giảm thời gian, chi phí, phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.



"Việt Nam đang đổi mới toàn diện và bao trùm, trong đó cải cách thể chế chưa bao giờ nhiều như hiện nay", Thủ tướng nói, khẳng định việc này để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư hoạt động an toàn, hiệu quả cao hơn.



Ông dẫn chứng vừa qua, nhiều tổ chức quốc tế lớn đã nâng hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm "ổn định", chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc. Cùng với đó, chỉ số tự do kinh tế tăng 13 bậc, đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc, phát triển bền vững tăng 1 bậc. Việt Nam lọt top 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn thông tin mạng.

Theo Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale, các doanh nghiệp nước này coi Việt Nam là thị trường quan trọng, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ phát triển nhiều lĩnh vực. "Hai nền kinh tế có sự giao thoa mạnh mẽ, là cơ hội tuyệt vời cho đầu tư, thương mại song phương", ông nói, cho rằng việc này giúp Mỹ trở nên an toàn, thịnh vượng hơn và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.



Hai nước đang có quan hệ đối tác lâu dài về sản xuất bán dẫn với các công đoạn như lắp ráp, kiểm thử, đóng gói được tiến hành tại Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Mỹ.



Phó đại sứ thông tin các doanh nghiệp nước này có thể hợp tác các lĩnh vực AI, chuỗi khối, lượng tử, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, du lịch, hàng không, y tế...



Còn theo Chủ tịch AmCham tại Hà Nội Eric Johnson, các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết, tinh gọn bộ máy, làm thông thoáng thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Trong đó, ông nhắc tới chỉ đạo gần nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm về giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí và điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đại diện AmCham (bìa phải) phát biểu tại toạ đàm với Chính phủ Việt Nam, ngày 1/3. Ảnh: VGP

Các doanh nghiệp Mỹ cũng đề cập tới cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác đầu tư (Warburg Pincus), phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (Meta), ôtô (Polaris, Ford), thúc đẩy sản xuất công nghệ cao (Amkor), thương mại điện tử (Amazon Web Services - AWS), hàng không – quốc phòng (Boeing), dệt may (Gap), năng lượng (GE Venora, AES), chuyển đổi số trong tài chính ngân hàng, bảo hiểm (Mastercard, AIG).



Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sớm thực hiện việc thí điểm cấp phép internet vệ tinh Starlink; Bộ Xây dựng, Công an làm việc trực tiếp, khuyến khích Fedex đầu tư xây dựng kho hàng hóa, chuyển phát nhanh tại khu vực sân bay Long Thành (Đồng Nai), Chu Lai (Quảng Nam), Gia Bình (Bắc Ninh)...

Hiện, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có hợp tác với các đối tác Mỹ. Chẳng hạn, Vietnam Airlines đang tiến hành mua 50 tàu bay Boeing, khoảng 11 tỷ USD. Tương tự, Vietjet cũng dự kiến mua 200 tàu bay từ hãng này. Một số hợp đồng máy bay khác giữa các đối tác hai nước đang được xem xét.

Việt Nam có vị trí chiến lược và nhiều lợi thế để phát triển ngành hàng không. Do đó, Thủ tướng đề nghị Boeing xem xét giảm giá cho các hãng hàng không Việt, nghiên cứu triển khai đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, trung tâm bảo dưỡng máy bay tại Việt Nam.

Đại diện Amazon Web Services và Amkor Technology Vietnam tại toạ đàm ngày 1/3. Ảnh: VGP

Việt Nam - Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995, nâng cấp thành Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023. Hai mươi năm qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của nước này. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước gần 150 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 137 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ 2023).



Đến cuối 2024, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam ước đạt 11,94 tỷ USD với trên 1.400 dự án, đứng thứ 11 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hầu hết tập đoàn lớn của quốc gia này đều đã hiện diện và đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam.



Tại toạ đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói ông mong các doanh nghiệp Mỹ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương tham gia hệ sinh thái, chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ông đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói với chính quyền Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường,



Cơ quan đại diện thương mại Mỹ đang lấy ý kiến về chính sách thương mại của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ đóng góp ý kiến khách quan, phản ánh chân thực về môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện và những nỗ lực cải cách tích cực theo hướng minh bạch, công bằng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn ổn định, lâu dài của Việt Nam.

"Chính phủ Việt Nam cam kết khu vực FDI là một hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và ổn định chính trị - xã hội, có chính sách phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam, quan hệ hai nước và hài hòa hóa thể chế", Thủ tướng cho biết.



Ngược lại, theo lãnh đạo Chính phủ, phía Việt Nam mong muốn cùng lắng nghe, chia sẻ tầm nhìn và hành động để mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên. "Tinh thần là cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển, chung niềm vui, hạnh phúc, tự hào", ông nói.

Phương Dung