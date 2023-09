Thủ tướng đề nghị Brazil tăng cường nhập khẩu hàng Việt Nam

BrasiliaThủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Brazil là đối tác quan trọng ở Mỹ Latinh, mong muốn nước này tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu hàng Việt Nam.

Sáng 25/9 (khuya cùng ngày giờ Việt Nam) tại thủ đô Brasilia, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai lãnh đạo sau đó vào phòng hội đàm.

Tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/5/1989-8/5/2024) và 16 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2007-2023).

Tổng thống Lula da Silva, Phó Tổng thống Geraldo Alckmin cùng các Bộ trưởng Brazil dự hội đàm bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đất nước và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Lãnh đạo Brazil cho hay người dân Brazil luôn được truyền cảm hứng bởi lòng quả cảm và ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Brazil - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh. Thủ tướng đề nghị Brazil tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước; sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 6,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 4,46 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất sang Brazil 1,68 tỷ USD, nhập từ Brazil 2,78 tỷ USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất sang Brazil là điện thoại, linh kiện; máy vi tính; phương tiện vận tải, phụ tùng; sắt thép và máy móc. Việt Nam nhập những mặt hàng như thức ăn gia súc, ngô, đậu tương, quặng và bông.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Phạm Minh Chính vào phòng hội đàm. Ảnh: Dương Giang

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; triển khai các cơ chế hợp tác về tham khảo chính trị và kinh tế, thương mại. Hai nước cũng sẽ sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Brazil về hợp tác kinh tế, thương mại; phấn đấu tăng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD năm 2025 và 15 tỷ USD năm 2030.

Việt Nam - Brazil nhất trí tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hiệp định này sau khi được đàm phán ký kết và có hiệu lực sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư, mang lại kết quả thực chất cho doanh nghiệp và người dân của Việt Nam và các nước thành viên MERCOSUR.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan; phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil và Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Dương Giang

Hai lãnh đạo nhất trí đối với các bất đồng, tranh chấp quốc tế, các bên liên quan cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Phía Brazil ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Tổng thống Brazil mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham gia các hội nghị quốc tế lớn do Brazil làm chủ nhà như G20, BRICS, COP30.

Sau hội đàm, hai lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện về các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng, nông nghiệp và ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva gặp gỡ, chia sẻ với báo chí sau hội đàm. Ảnh: Nhật Bắc

Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau đó, Tổng thống Brazil nói "rất vui mừng và vinh dự" được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Tổng thống khẳng định Brazil và Việt Nam có mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp.

"Chúng tôi mong được hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao và tăng kim ngạch thương mại hai chiều. Brazil mong muốn xuất khẩu máy bay, sản phẩm công nghệ cao sang Việt Nam", ông Lula da Silva nói, đề nghị các bộ trưởng sớm gặp nhau để hiện thực hóa các thỏa thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập, tự đo". Còn tinh thần quật cường của nhân dân Brazil thể hiện qua tuyên bố bất hủ "Độc lập hay là chết" của Hoàng tử Pedro, "người giải phóng", khai sinh nền độc lập lâu dài tại Brazil.

"Có lẽ do điểm tương đồng mang tính nền tảng đó giữa hai dân tộc mà dù ở hai nửa địa câu, Việt Nam và Brazil đã luôn đồng hành, hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển", người đứng đầu chính phủ nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Brazil từ 23 đến 26/9 theo lời mời của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ. Ông là lãnh đạo Đảng và chính phủ đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Brazil kể từ năm 2007.

Hoàng Thùy