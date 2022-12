Thủ tướng đề nghị Bỉ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thông minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Bỉ hỗ trợ các giải pháp giúp Việt Nam phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh khi gặp người đồng cấp Alexander De Croo.

Trong hội đàm ngày 13/12 tại Cung điện Egmont ở thủ đô Brussels, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Bỉ Alexander De Croo ghi nhận kết quả hợp tác tích cực giữa hai bên trong 5 năm đầu triển khai Đối tác chiến lược về nông nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Bỉ hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh cũng như các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long và triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Ông cũng mong muốn thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên với các nước châu Phi, với sự hỗ trợ về tài chính và hậu cần của Bỉ, để cùng ứng phó với vấn đề an ninh lương thực trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hệ thống hậu cần, cảng biển, hạ tầng chiến lược, ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Alexander De Croo đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững và sẽ chuyển đề nghị đến EC để xem xét gỡ "thẻ vàng" cho Việt Nam, cũng như sớm thúc đẩy thông qua hiệp định EVIPA.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo (trái) trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính trước Lễ đón chính thức ngày 13/12. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Bỉ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về tài chính và công nghệ để thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, đặc biệt là phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Thương mại hai chiều giữa Bỉ và Việt Nam đạt kỷ lục 3,6 tỷ euro trong năm 2021 và 2,5 tỷ euro trong 5 tháng đầu năm nay, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai lãnh đạo thống nhất phối hợp, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt khi hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Việt Nam và Bỉ ủng hộ thượng tôn pháp luật, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Các cơ quan, doanh nghiệp hai nước cũng đã ký văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế biển xanh, an toàn thực phẩm, phát triển than hoạt tính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 13/12 gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và một số nước châu Âu ở Brussels. Ông đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao "phải coi bà con như người nhà mình, giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình", đẩy mạnh chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh chóng. "Khi có khó khăn thì ngoài người thân, bà con hãy nghĩ tới sứ quán", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Alexander De Croo. Ngày 14/12, ông sẽ dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU. Trước đó, Thủ tướng đã thăm Luxembourg và Hà Lan trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu.

Hoàng Thùy