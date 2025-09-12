Thủ tướng: Đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Thủ tướng nêu mục tiêu thời gian tới vẫn là thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5%, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tại cuộc họp về kinh tế vĩ mô ngày 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá điều hành kinh tế đang chịu nhiều thách thức từ bên ngoài như căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chính sách thuế quan của Mỹ, trong khi nhiều đối tác lớn của Việt Nam gặp khó khăn.

Với nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam phải có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với các tác động bên ngoài, theo Thủ tướng.

Trong bối cảnh trên, lãnh đạo Chính phủ nói nêu mục tiêu thời gian tới của Việt Nam vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm nay, bảo đảm các cân đối lớn.

"Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững", ông nói, yêu cầu các bộ ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp về điều hành kinh tế vĩ mô, ngày 12/9. Ảnh: VGP

Cụ thể, chính sách tiền tệ và tài khóa phải tiếp tục phối hợp hiệu quả, trong đó khai thác tốt dư địa tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ cần ưu tiên tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dòng tiền đi vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng và lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản, hàng hóa theo quy luật thị trường.

Theo đó, nhà điều hành cần hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232, thúc đẩy nâng hạng chứng khoán, thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước được giao sớm ban hành hướng dẫn thực hiện các nghị định, nghị quyết này.

Với thị trường bất động sản, ông yêu cầu tăng nguồn cung, phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Với xuất nhập khẩu, nhà điều hành đặt mục tiêu giữ ổn định thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới thông qua giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, nâng chất lượng, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của hàng hóa. Đồng thời, Việt Nam định hướng đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc vào lĩnh vực ưu tiên.

Ngoài ra, các bộ ngành, địa phương được giao tăng huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho công trình trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Họ cũng phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng năng lực thực thi, hoàn thiện thể chế huy động nguồn lực xã hội cho phát triển.

Phương Dung