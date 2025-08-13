Thủ tướng: Đàm phán thương mại tiếp với Mỹ để đạt 'cam kết thuận lợi nhất'

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, cân bằng và bền vững.

Tại công điện 133 về một số nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước triển khai các giải pháp ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ.

Cụ thể, Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam. Việc đàm phán hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại hai nước theo hướng cân bằng và bền vững. Bộ này cũng phải triển khai nhanh các thỏa thuận thương mại đã ký, cam kết với Mỹ.

Cùng với đó, cơ quan này phải phổ biến và hướng dẫn về chính sách thuế đối ứng của Mỹ, gồm mức thuế với hàng xuất khẩu của Việt Nam và các nội dung liên quan cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra sau khi thuế đối ứng của Mỹ với các đối tác thương mại có hiệu lực từ 1/8, dao động 10-41%. Mức thuế với Việt Nam là 20%, giảm từ 46% công bố hồi tháng 4.

Bộ Tài chính đang chủ trì, cùng Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Việc này cần hoàn thành trước 13/8.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, nâng năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách mới này. Đồng thời, họ phải hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu.

Theo số liệu của Hải quan Mỹ, thương mại hai chiều năm ngoái đạt 149,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD từ nước này. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 123,5 tỷ USD, sau Trung Quốc và Mexico.

5 tháng đầu năm, thương mại Việt - Mỹ đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD và nhập 5,7%, tăng lần lượt 37,3% và 30,7%.

Phương Dung