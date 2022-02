Thủ tướng: Cố gắng mở cửa du lịch từ cuối tháng 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu chỉ trên tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chiều 3/2. Ông nêu rõ, thời điểm mở cửa du lịch là sau khi cơ bản tiêm mũi thứ ba cho những người thuộc nhóm chỉ định và đã có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất từ 31/3, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn để đón khách du lịch quốc tế và đưa khách trong nước đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu quốc tế.

Khách đến Việt Nam phải tiêm đủ liều vaccine hoặc từng là F0 khỏi bệnh; xét nghiệm PCR âm tính trong 72h; mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả điều trị Covid-19 ở mức tối thiểu 50.000 USD. Trẻ em và người chưa tiêm đủ liều sẽ có quy định riêng. Các doanh nghiệp đủ điều kiện đều được tham gia đón khách tại tất cả cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, chiều 3/2. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm nay, Thủ tướng đánh giá các địa phương đã đạt mục tiêu đề ra trong việc tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, an sinh xã hội được đáp ứng cao nhất. TP HCM, Hà Nội và các địa phương đông dân như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng đã chi an sinh xã hội ở mức cao nhất có thể...