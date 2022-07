Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho dự án thủy lợi lớn nhất Nghệ An

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ, ngành gỡ vướng để sớm hoàn thành công trình hồ thủy lợi Bản Mồng, sau 13 năm khởi công.

Chiều 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát dự án hồ thủy lợi Bản Mồng - công trình thủy lợi lớn nhất Nghệ An. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt năm 2009 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Số vốn được phê duyệt khoảng 3.700 tỷ đồng, trong đó 1.500 tỷ đồng dành đền bù tái định cư, giải phóng mặt bằng, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, hiện công trình hoàn thành hơn 95%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị với Chính phủ bổ sung hơn 1.500 tỷ đồng để hoàn chỉnh cụm công trình đầu mối, bao gồm cả phần giải phóng mặt bằng (phần lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa). Khi được giải ngân vốn, công trình dự kiến hoạt động trong năm 2023.

Tới nay, các cơ quan đã bố trí được vốn nhưng lại gặp vướng về pháp lý khi Luật Đầu tư công năm 2019 không có quy định chuyển tiếp với các dự án trước đây được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không có quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, dự án chưa chưa thể hoàn thiện.

Thủ tướng khảo sát tại công trình thủy lợi Bản Mồng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án kéo dài, không đúng tiến độ, gây lãng phí là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không trọng tâm. Thực tiễn lại đặt ra bài toán khoảng trống về pháp lý liên quan tới Luật Đầu tư công, nên ông giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét phương án xử lý.

"Các công việc cần làm khẩn trương theo quy định để trong thời gian sớm nhất hoàn thiện hệ thống kênh mương, phát huy hiệu quả của dự án", Thủ tướng nhấn mạnh. Ông chỉ đạo Nghệ An làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham để cùng giải quyết vấn đề liên quan tới đền bù tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Toàn cảnh hồ thủy lợi Bản Mồng. Ảnh: Đức Hùng

Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu thuộc địa phận xã Yên Hợp, Quỳ Hợp (Nghệ An). Lòng hồ rộng 25 km2, chủ yếu nằm tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần thuộc huyện Như Xuân (Thanh Hóa), sức chứa 225 triệu m3 nước. Dự án khởi công năm 2009, song giai đoạn 2011-2016 bị tạm dừng do không cân đối đủ vốn.

Đây là dự án đa mục tiêu, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho gần 19.000 ha ven sông Hiếu, cấp nước cho sông Cả về mùa kiệt với lưu lượng khoảng 22 m3/s và cho công nghiệp dân sinh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, công trình còn tham gia phát điện, cải tạo môi trường, kết hợp giảm một phần lũ cho khu vực hạ du sông Hiếu.

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn); dâng hương tại khu di tích quốc gia Truông Bồn và nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn).

Nguyễn Hải