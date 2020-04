Thủ tướng chấp thuận thay đổi phương án thi THPT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 1,5 ngày do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19 chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy chế hướng dẫn thi THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng, trong đó tập trung vào kỳ thi THPT. Bộ ra đề thi phải trên tinh thần không đánh đố, học gì thi nấy nhưng cũng phải nâng cao chất lượng. Kỳ thi diễn ra trong 1,5 ngày.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ do chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện, đảm bảo trung thực, an toàn, chất lượng trong điều kiện có dịch bệnh. Cần tăng cường thanh gia, giám sát của các cấp, ngành như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi", Thủ tướng nói và yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hướng dẫn thanh tra, giám sát tổ chức kỳ thi ở địa phương chứ không được buông lỏng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận cuộc họp Thường trực chính phủ chiều 22/4. Ảnh: VGP.

Trước đó ngày 21/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam các phương án thi THPT quốc gia năm 2020. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất chọn phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu chính là xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông chứ không phải vừa để xét tốt nghiệp, vừa tuyển sinh đại học như kỳ thi THPT quốc gia mọi năm.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết kỳ thi sẽ gồm ba bài thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổng hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh THPT; Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên).

Thí sinh THPT phải thi ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh Giáo dục thường xuyên phải thi hai bài bắt buộc Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội sẽ được ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề riêng, làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Bài làm sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Riêng bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Mỗi bài thi tổng hợp được chấm chỉ với một đầu điểm thay vì ba đầu điểm môn thành phần như đối kỳ thi THPT quốc gia năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng đề thi và cung cấp cho các địa phương để tổ chức thi tốt nghiệp cùng một thời điểm trong cả nước. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là lớp 12, phù hợp với nội dung tinh giản chương trình học kỳ II Bộ đã công bố, giảm độ khó và độ phân hóa so với thi THPT quốc gia mọi năm để phù hợp với mục đích của kỳ thi và điều kiện dạy học do ảnh hưởng của Covid-19.

Mỗi năm có khoảng 900.000 học sinh thi THPT quốc gia. Năm nay, học sinh mới học hết tuần 20 (trong 35-37 tuần) thì nghỉ Tết và nghỉ phòng Covid-19. Ngày 14/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ hai phương án thi THPT quốc gia. Nếu dịch bệnh được kiểm soát và học sinh đến trường trước 15/6, kỳ thi vẫn được tổ chức nhưng giảm nội dung, môn thi. Trường hợp bất khả kháng, kỳ thi có thể không được tổ chức, việc xét tốt nghiệp THPT sẽ giao về cho địa phương.

Nhiều đại học đã lên phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng nếu kỳ thi THPT quốc gia không được tổ chức, như: Quốc gia Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Hàng hải.

Dương Tâm