Thủ tướng: Cần sớm có giải pháp huy động vàng miếng trong dân

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu các giải pháp huy động để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân.

Tại công điện ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện việc nghiên cứu, đề xuất lập sàn, sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị cơ quan quản lý ngành ngân hàng có báo cáo nghiên cứu các giải pháp huy động để thu hút nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân.

Thực tế, việc huy động nguồn lực như ngoại tệ, đặc biệt là vàng được nhắc tới nhiều lần trước đây. Theo dữ liệu Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm tiêu thụ vàng cao nhất khu vực - bình quân mỗi năm tiêu thụ khoảng 55 tấn vàng. Mức này cao hơn nước đứng nhì Đông Nam Á là Thái Lan với mức tiêu thụ 48,8 tấn vàng, tiếp sau đó là Indonesia 47,3 tấn. Năm 2022, tổ chức này cũng đánh giá Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu vàng ở khu vực.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, phần lớn lượng vàng này vẫn nằm trong két của người dân, một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế.

Nhiều chuyên gia đồng tình rằng nếu muốn tận dụng nguồn lực vàng trong dân, Việt Nam cần tiến từng bước thận trọng, tránh nhảy vọt bằng các mệnh lệnh hành chính. Trước mắt, cơ quan quản lý nên tập trung vào việc hoàn thiện pháp lý và cơ chế điều tiết; chuẩn hóa công cụ tài chính gắn với vàng; phát triển hạ tầng giao dịch - lưu ký - giám sát và tăng truyền thông minh bạch để củng cố niềm tin. Hơn nữa, để thay đổi thói quen nắm giữ vàng miếng, Nhà nước cần phát triển các sản phẩm tài chính bảo chứng vàng hấp dẫn, minh bạch, dễ giao dịch - như trái phiếu vàng kiểu Ấn Độ, hoặc chứng chỉ vàng số hóa được bảo đảm quy đổi ra vàng vật chất bất cứ lúc nào.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tại công điện, Thủ tướng cũng đề cập tới các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa năm nay.

Ông yêu cầu Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, phối hợp chặt với chính sách tiền tệ. Đồng thời, cơ quan này phải thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển thị trường vốn, thu hút FDI, tạo kênh vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế.

Bộ Tài chính cũng được giao triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2, phát triển thị trường carbon. Đồng thời, họ cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, hoàn thiện Cổng một cửa đầu tư quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, bám sát lạm phát, tỷ giá, lãi suất, tránh gây "sốc" thị trường. Đồng thời, ngành ngân hàng cần kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp, minh bạch, hướng vốn vào sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, Bộ Công Thương tăng xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, xuất khẩu. Cơ quan này phải có các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Phương Dung