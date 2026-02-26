Thủ tướng: Cần có chính sách nhà ở cho người thu nhập trung bình

Thủ tướng yêu cầu có giải pháp phát triển phân khúc nhà ở giá phù hợp người thu nhập trung bình, trên 20 triệu đồng một tháng.

Chủ trì họp Ban chỉ đạo Trung ương về thị trường bất động sản sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhu cầu nhà ở của nhóm lao động thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng một tháng) ngày càng tăng.

Ông cho rằng cần phát triển đa dạng phân khúc nhà ở, đặc biệt nhà thương mại vừa túi tiền, kèm hạ tầng đầy đủ, đồng bộ. Mục tiêu là tăng cung, giảm giá thành để người dân tiếp cận nhà ở công bằng, minh bạch. "Chính sách nhà ở phải đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận của người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp, trung bình", ông nói.

Năm 2025, Chính phủ có nhiều chính sách, tháo gỡ để phát triển nhà ở, nhất là nhà xã hội. Theo đó, cả nước đã hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn vào 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 26/2. Ảnh: VGP

Thực tế, người thu nhập trung bình có thu nhập ổn định nhưng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, nhất là tại đô thị lớn. Phân khúc nhà ở vừa túi tiền (2-3 tỷ đồng một căn hai phòng ngủ) gần như biến mất khỏi thị trường sơ cấp.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm ngoái cả nước có hơn 128.000 sản phẩm mới, tăng 88% so với 2024, chủ yếu là chung cư cao cấp. Chung cư trên 100 triệu đồng một m2 chiếm 25% nguồn cung mới. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 40%. Còn TP HCM, mỗi m2 căn hộ khoảng 110 triệu đồng, tăng 23%.

Ngoài tăng nguồn cung đúng phân khúc nhà đa số người dân cần, theo Thủ tướng, Việt Nam cần phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) để tối ưu sử dụng đất, giảm ùn tắc, nâng chất lượng đô thị. Cùng với đó, nhà điều hành cần dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với nhu cầu người dân.

"Các bộ, ngành, địa phương 'không lãng phí một ngày' xây dựng, hoàn thiện chính sách đáp ứng nhu cầu thực tế thị trường nhà ở, bất động sản", Thủ tướng yêu cầu.

Năm nay, bên cạnh nhà ở phân khúc trung bình, các địa phương được giao hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm. Lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô 701.347 căn, tương đương hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết chương trình phát triển nhà ở xã hội và nghiên cứu mở rộng nhóm được mua loại nhà này. Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí ngân sách cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển nhà xã hội. Ngân hàng Nhà nước tăng giải ngân tín dụng lĩnh vực này, ưu tiên người trẻ dưới 35 tuổi.

Ông cũng lưu ý các bộ ngành xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Phương Dung