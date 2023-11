Thủ tướng Australia được người Trung Quốc khen là 'soái ca'

Video Thủ tướng Australia Albanese đi dạo tại Thượng Hải gây sốt mạng Trung Quốc, người dân nước này khen ngợi ông thân thiện và điển trai.

Phóng viên Will Glasgow của tờ The Australian cuối tuần trước cho biết anh vô tình bắt gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese mặc trang phục thể thao cùng đội ngũ an ninh đi dạo ở Bến Thượng Hải.

"Nhìn xem ai kìa! Ngài Thủ tướng! Ông có khỏe không? Ông thấy chuyến đi này tuyệt chứ?", Glasgow nói với Thủ tướng Albanese trong khi quay video.

Ông Albanese mỉm cười, vẫy tay và đáp lại trong khi đi qua phóng viên.

Glasgow kể rằng khi biết người đàn ông vừa đi qua là Thủ tướng Australia, nhiều người Thượng Hải ngỡ ngàng khi đội ngũ an ninh của ông khá thoải mái và ông cũng thân thiện nói chuyện với người qua đường.

Dân Trung Quốc khen Thủ tướng Australia điển trai Thủ tướng Australia Anthony Albanese mặc trang phục thể thao cùng đội ngũ an ninh đi dạo ở Bến Thượng Hải hôm 5/11. Video: X/Will Glasgow

Đoạn video 11 giây về Thủ tướng Australia sau đó gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. "Thủ tướng Australia bất ngờ xuất hiện ở Bến Thượng Hải! Ông ấy tương tác với người qua đường và diện chiếc áo phông thể thao cực ngầu!", một trang tin trực tuyến Trung Quốc viết về video này. Nhiều bình luận gọi ông là "soái ca", cụm từ người Trung Quốc dùng để miêu tả những người đàn ông điển trai, phong độ.

Video thu hút sự chú ý tới mức được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhắc tới trong cuộc gặp với người đồng cấp Australia ở Đại Lễ đường Nhân dân hôm 7/11. Ông Lý nói rằng ông Albanese đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Có rất nhiều video về chuyến thăm Trung Quốc của ông, trong đó có video ông mặc chiếc áo thể thao màu vàng đi dạo ở bờ sông. Mọi người nói rằng có một soái ca tới từ Australia", Thủ tướng Trung Quốc nói.

Ông Lý cho biết thêm rằng ông coi Thủ tướng Albanese như "lão bằng hữu" sau khi hai người gặp nhau 4 lần trong năm qua. Tại Trung Quốc, cách gọi nhau là "lão bằng hữu" thể hiện cảm tình với đối phương, đồng thời cho thấy sự quen biết và tin cậy.

Thủ tướng Anthony Albanese, 60 tuổi, thăm cấp nhà nước Trung Quốc ngày 4-7/11, là lãnh đạo Australia đầu tiên tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai bên nhất trí sẽ nối lại các cuộc gặp cấp lãnh đạo thường niên, phá băng mối quan hệ trước đó gặp nhiều mâu thuẫn.

Ngọc Ánh (Theo news.com.au)