Bị gọi đòi nợ vì anh rể dùng số điện thoại của tôi làm 'tham chiếu'

Người đi vay lẫn bên cho vay không hề hỏi tôi có đồng ý làm 'người tham chiếu hay không'. Kết quả là tôi liên tục bị gọi 'đòi nợ'.

Anh rể của tôi có một khoản vay tiền, nhưng tự ý lấy số điện thoại của tôi để làm "tham chiếu" mà không hỏi ý kiến của tôi. Phía tổ chức tín dụng cho vay cũng không gọi hỏi xem tôi có đồng ý hay không.

Kết quả là tôi liên tục nhận được cuộc gọi đòi nợ dù bản thân không hề dính líu gì đến khoản vay này của người anh rể.

Tuy tôi là em vợ của một người đi vay nhưng tôi chưa từng ký kết, đồng ý hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào sử dụng số điện thoại của tôi làm "người tham chiếu" trong các giao dịch tín dụng của người anh rể.

Tôi yêu cầu phía tổ chức tín dụng cho vay không làm phiền tôi nữa, thì họ viện dẫn "quy trình nội bộ" để từ chối yêu cầu của tôi, cụ thể là phải yêu cầu anh rể thay "số điện thoại tham chiếu" khác, nếu không họ vẫn tiếp tục làm phiền tôi.

Vậy tôi phải làm sao để yêu cầu đơn vị này chấm dứt sử dụng số điện thoại của tôi để làm "tham chiếu" cho khoản nợ của ông anh rể?

MP