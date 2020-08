Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ

Ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, sau một tuần được bổ nhiệm làm Thứ trưởng.

Ngày 31/8, Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất diễn ra sau đó đã bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy. Theo kết quả, thứ trưởng Vũ Chiến Thắng kế nhiệm thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới.

Ông Vũ Chiến Thắng. Ảnh: PG

Ông Thắng, 53 tuổi, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ ngày 21/8. Ông quê ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; tốt nghiệp Đại học An ninh, tiến sĩ luật, cử nhân tiếng Pháp.

Ông công tác trong ngành công an từ năm 1990 đến 2017, từng giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng Cục An ninh xã hội; Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Cục trưởng An ninh Tây Bắc; Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 9/2017, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ hiện có 5 thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gồm các ông: Nguyễn Duy Thăng, Trần Anh Tuấn, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa và Vũ Chiến Thắng.

Hoàng Thùy