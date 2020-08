Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Vũ Chiến Thắng, 53 tuổi, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ ngày 21/8.

Ông Thắng từng làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Phó giám đốc Công an Nghệ An. Tháng 9/2017, khi đang làm Cục trưởng An ninh Tây Bắc (Tổng cục An ninh, Bộ Công an), ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Ông Thắng quê tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; tốt nghiệp Đại học An ninh, tiến sĩ luật, cử nhân tiếng Pháp.

Ông Vũ Chiến Thắng. Ảnh: PG

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ hiện có 5 thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gồm các ông Nguyễn Duy Thăng, Trần Anh Tuấn, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa và Vũ Chiến Thắng.

Hoàng Thùy