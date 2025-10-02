Thứ trưởng Hồ Văn Niên làm Bí thư Quảng Ngãi

Ông Hồ Văn Niên, 50 tuổi, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thay bà Bùi Thị Quỳnh Vân.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Hoàng Đăng Quang, Phó thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố sáng 2/10. Ông Niên thay thế bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã được điều động làm Phó ban Tổ chức Trung ương hôm qua.

Ông Hồ Văn Niên quê xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai cũ, trình độ cử nhân Luật, từng làm Bí thư huyện ủy Đak Pơ (cũ), Trưởng ban Nội chính, Phó bí thư thường trực, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Sau khi Gia Lai sáp nhập với Quảng Ngãi, ông Niên được điều động làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Hồ Văn Niên. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bình Định

Trước đó, hôm 11/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ gồm 17 người.

Khi đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Quảng Ngãi. Các Phó bí thư gồm: ông U Huấn (45 tuổi, Phó bí thư thường trực); ông Nguyễn Hoàng Giang (54 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Đức Tuy (52 tuổi) và bà Đinh Thị Hồng Minh (55 tuổi).

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiệm kỳ này, Trung ương đang thực hiện chủ trương không có Bí thư tỉnh, thành nào là người địa phương. Việc thực hiện đồng bộ sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi mới rộng 14.830 km2 - xếp thứ 5 cả nước, dân số hơn 2,16 triệu người với 96 đơn vị hành chính cấp xã. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh đạt 7,3% năm, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán bình quân 14% và năm tăng cao nhất đạt đến 34,7%, trong 5 năm đạt trên 165.000 tỷ đồng.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Phạm Linh