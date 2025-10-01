Bí thư Quảng Ngãi làm Phó ban Tổ chức Trung ương

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 1/10, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Bộ Chính trị "thống nhất rất cao" điều động bà Vân đảm nhiệm cương vị mới.

Theo ông Hưng, bà Quỳnh Vân được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, bà Vân cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đưa địa phương vượt qua những thời điểm khó khăn để ổn định và phát triển. Trong quá trình công tác, bà Vân luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhận quyết định điều động của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Bà Vân 51 tuổi, quê Quảng Ngãi; thạc sĩ Lý luận Văn học; Ủy viên Trung ương khóa 12 (dự khuyết), 13. Bà từng các chức vụ ở Quảng Ngãi, gồm: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 8/2020 đến 7/2025, bà Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ 1/7, sau khi sáp nhập với Kon Tum, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới.

Ngày 11/9, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục làm Bí thư Quảng Ngãi.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Vũ Tuân