'Sẽ không có Bí thư tỉnh, thành nào là người địa phương'

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhiệm kỳ này sẽ không còn bí thư tỉnh, thành nào là người địa phương và chủ trương này sẽ tiếp tục mở rộng sang các chức danh khác.

Chiều 30/9, tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 14 đang được triển khai đúng tiến độ. Điểm nổi bật là chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương đã cơ bản hoàn thành ở cấp xã, cấp tỉnh và "lần này sẽ thực hiện không còn một bí thư nào là người địa phương".

Theo Tổng Bí thư, chủ trương này hiện áp dụng đối với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát; thời gian tới sẽ xem xét mở rộng đối với chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra. Việc thực hiện đồng bộ sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, chiều 30/9. Ảnh: Phạm Hùng

Người đứng đầu Đảng cũng cho biết Hội nghị Trung ương 13 dự kiến diễn ra đầu tháng 10 sẽ hoàn thành một bước công tác chuẩn bị Đại hội 14, trong đó có việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Song song với đó, các tiểu ban đang gấp rút hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội với nhiều tư duy, quan điểm mới, nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước theo hướng tự chủ chiến lược, không để phụ thuộc bên ngoài.

Về công tác quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý đất đai, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là lĩnh vực phức tạp, chiếm tới 90% số vụ khiếu kiện, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm cán bộ thời gian qua. Ông yêu cầu quy hoạch phải hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, tương xứng quy mô những "siêu đô thị" đang hình thành, tránh tình trạng "làng xã vụn vặt".

Các khu "đất vàng" bỏ hoang hàng chục năm cần được xử lý, đấu giá đất đai phải minh bạch, công bằng, không để nhóm lợi ích chi phối. "Đất là của Nhà nước, của nhân dân, không thể để tư nhân và nhóm lợi ích chi phối, trục lợi trên lưng bà con", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội cùng cử tri cử tri đơn vị bầu cử số 10. Ảnh: Phạm Hùng

Cho ý kiến trước đó, một số cử tri bày tỏ quan tâm tới nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Sơn nói cử tri vui mừng, cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách an sinh như hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, khám sức khỏe miễn phí, hay gần đây mỗi người dân được nhận 100.000 đồng dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Ông đánh giá cao chủ trương phân cấp, ủy quyền mạnh cho cơ sở, đề nghị Trung ương và thành phố tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn để địa phương chủ động, sáng tạo, phát triển.

Cử tri Nguyễn Văn Thỉnh kiến nghị khi sửa Luật Đất đai tại kỳ họp Quốc hội tới cần có giải pháp mạnh để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh tình trạng hoang hóa, lãng phí, đồng thời có chính sách an sinh cho người bị thu hồi đất.

Cử tri Cao Văn Thịnh đề nghị Chính phủ, thành phố sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay quốc tế Nội Bài để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Võ Hải