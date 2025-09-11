Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, 51 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đương nhiệm, được Bộ Chính trị chỉ định người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 được bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sáng 11/9. Đây là địa phương đầu tiên trong 34 tỉnh, thành tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ gồm 17 người. Bà Vân tiếp tục là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Các Phó bí thư gồm: ông U Huấn (45 tuổi, Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Hoàng Giang (54 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Đức Tuy (52 tuổi) và bà Đinh Thị Hồng Minh (55 tuổi).

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, sáng 11/9. Ảnh: Phạm Linh

Bà Vân quê Quảng Ngãi, là thạc sĩ Lý luận văn học, từng các chức vụ ở Quảng Ngãi, gồm: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 8/2020 đến 7/2025, bà Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ 1/7, sau khi sáp nhập với Kon Tum, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới.

Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích hơn 14.830 km2 - xếp thứ 5 cả nước, dân số hơn 2,16 triệu người với 96 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh đạt 7,3% năm, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán bình quân 14% và năm tăng cao nhất đạt đến 34,7%, trong 5 năm đạt trên 165.000 tỷ đồng.

Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Quảng Ngãi khi đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% mỗi năm, song cho rằng đây là thách thức lớn, đòi hỏi bản lĩnh và năng lực điều hành của Tỉnh ủy.

Ông đề nghị tỉnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, liên kết Khu kinh tế mở Chu Lai hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Về du lịch, tỉnh cần xây dựng sản phẩm đặc sắc kết nối "rừng - biển", khai thác tiềm năng Lý Sơn, Măng Đen, Ngã ba Đông Dương, hướng tới chiến lược "một điểm đến, ba quốc gia".

Nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ngãi cần ưu tiên hạ tầng giao thông như cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, nâng cấp quốc lộ, tạo trục kết nối Tây Nguyên - biển. Đồng thời, tỉnh chăm lo đời sống, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng sâu, vùng xa.

