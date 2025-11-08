Thứ trưởng Công Thương: Sàn thương mại điện tử cơ bản ít hàng giả, nhái

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng hàng hóa đưa lên sàn thương mại điện tử về cơ bản không có hàng giả, hàng nhái, hoặc chỉ một số ít trà trộn vào.

Tại họp báo Chính phủ chiều 8/11, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay phương thức kinh doanh thương mại điện tử tăng trưởng rất tốt, dự kiến đạt 25-27% trong năm nay. Qua đó, hàng hóa được đưa tới người tiêu dùng thuận lợi, dễ dàng, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Theo Thứ trưởng, các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử về cơ bản không có hàng giả, hàng nhái, hoặc chỉ một số ít được trà trộn vào.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời tại họp báo Chính phủ, ngày 8/11. Ảnh: VGP

Với giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, ông Tân cho biết hệ thống pháp luật hiện nay quy định đầy đủ về quản lý thương mại điện tử, xử lý vi phạm và bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó, các quy định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Bộ Công Thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội xây dựng Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn thương mại điện tử.

Chính phủ và Thủ tướng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tăng phòng chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng trên môi trường số. Bộ Công Thương cũng đang triển khai Đề án của Thủ tướng về chống hàng giả trên sàn. Theo đó, cơ quan quản lý thị trường phối hợp với Bộ Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để kiểm tra, kiểm soát liên tục.

"Giữa năm đã có tháng cao điểm phòng chống hàng giả và Thủ tướng có Chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả", ông nói.

Về trách nhiệm của chủ sàn, ông Tân cho biết họ có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên, bảo đảm hóa đơn, chứng từ hợp pháp, giám sát quá trình giao nhận và bồi thường cho người tiêu dùng khi xảy ra vi phạm. Đặc biệt, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, sàn phải gỡ bỏ gian hàng vi phạm trong 24 giờ.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tăng cường truy quét kho hàng, cơ sở sản xuất hàng giả, kết hợp biện pháp quản lý trên mạng và ngoài thực tế.

Theo ông Tân, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử đến nay vẫn rất tích cực, cho thấy người dùng có niềm tin vào phương thức kinh doanh mới này. Ông kỳ vọng thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phối hợp với các sàn thương mại điện tử, để ngăn chặn và đẩy lùi triệt để vấn đề hàng giả, hàng nhái.

Báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý III của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric cho biết doanh số giao dịch (GMV) 9 tháng đầu năm trên Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt 305.900 tỷ đồng, tăng 34,35% so với cùng kỳ 2024. Trung bình mỗi tháng, GMV đạt gần 34.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD. Cùng giai đoạn 2024, con số này xấp xỉ một tỷ USD mỗi tháng và bao gồm thống kê từ Sendo khi còn là sàn bán lẻ đa ngành.

Phương Dung