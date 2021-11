Thứ trưởng Công Thương: Áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn

Ông Đỗ Thắng Hải cho biết, CPI năm nay dự báo khoảng 2%, nhưng áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn, do giá nhiên liệu thế giới liên tục tăng.

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/11, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận, giá nhiên liệu (than, xăng dầu...), chi phí vận chuyển trên thế giới tăng cao đã tác động tới giá thành, giá bán hàng tiêu dùng trong nước. Điều này đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân và năng lực cạnh tranh những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông thông tin, nhà điều hành đã có những giải pháp linh hoạt để giữ tốc độ tăng giá trong nước thấp hơn thế giới. Chẳng hạn, với xăng dầu, nhờ công cụ Quỹ bình ổn, bình quân 10 tháng qua, trong khi giá thế giới tăng 59-76%, giá xăng dầu trong nước tăng 40-53%.

Với giá điện, ông Đỗ Thắng Hải khẳng định, sẽ không tăng trong năm 2021. Tuy nhiên, giá mặt hàng này thời gian sau đó còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, diễn biến thế giới và thị trường trong nước.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 6/11. Ảnh: VGP

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 10 giảm 0,2% so với tháng 9 nhưng tăng 1,77% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 10 tháng, CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2020, vẫn là mức thấp nhất 5 năm qua. Trên cơ sở đó, theo ông Hải, CPI cả năm 2021 dự báo khoảng 2% hoặc "thậm chí dưới 2%".

"Nhưng áp lực lạm phát năm 2022 là rất lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước phục hồi mạnh nhờ đạt miễn dịch cộng đồng", ông Hải nói thêm.

Để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá cả nhiên liệu thế giới được dự báo tiếp tục tăng, ông Đỗ Thắng Hải cho hay, các cơ quan quản lý sẽ nỗ lực đàm phán với các nước có nguồn tài nguyên dồi dào thông qua hợp tác từ cấp Chính phủ, bộ, ngành tới doanh nghiệp, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu thô cho sản xuất trong nước.

Cùng đó, các bộ, ngành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu dài hạn, để đảm bảo nguyên liệu, giá thành sản xuất.

Nhà điều hành cũng sẽ theo dõi diễn biến giá để cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng tới giá cả, lạm phát; dự báo khả năng thiếu hụt tạm thời hay dài hạn; cam kết thông tin kịp thời để không xảy ra hiện tượng lạm phát do tâm lý. Những giải pháp này, ông Hải nói, để mặt bằng giá hàng hoá "ảnh hưởng tới người dân là ít nhất".

Theo khảo sát của VnExpress, nhiều hàng hoá đang leo thang. Giá thực phẩm tươi sống, sữa, gạo, dầu ăn đã tăng 10-30%, và dự báo tăng tiếp trước sức ép của nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển lên cao.

Từ tháng 9 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã tăng 4 lần liên tiếp. Ở lần tăng gần nhất (ngày 26/10), mỗi lít xăng E5 RON 92 lên mức 23.110 đồng một lít, còn xăng RON 95 là 24.330 đồng một lít - ngưỡng cao nhất 7 năm (kể từ tháng 9/2014).

