Thu thuế từ chứng khoán tăng 320%

Tiền đổ mạnh vào chứng khoán khiến thuế thu nhập cá nhân từ kênh này trong 5 tháng đầu năm tăng 320% so với cùng kỳ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, đây là một trong những nguyên nhân chính giúp nguồn thuế thu nhập cá nhân có tiến độ thu tốt trong 5 tháng đầu năm.

Thu thuế từ chứng khoán tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư mới tích cực tham gia thị trường, kéo theo dòng vốn ồ ạt đổ vào kênh này.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), bình quân mỗi ngày trong tháng 5 có khoảng 3.600 tài khoản cá nhân mới tham gia thị trường. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và gấp khoảng 11 lần so với tháng 1/2020 - thời điểm khi dịch mới bùng phát tại Việt Nam.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư cá nhân đã mở 480.000 tài khoản và nâng tổng số lên 3,2 triệu tài khoản. Số lượng tài khoản của đối tượng là nhà đầu tư tổ chức cũng tăng mạnh, lên gần 12.000 tài khoản.

Bên cạnh thu thuế thu nhập cá nhân chứng khoán tăng mạnh, Tổng cục thuế cũng cho biết thu từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169%, chuyển nhượng bất động sản tăng 183%. Đây là những nguyên nhân chính khiến thu thuế thu nhập cá nhân tăng gần 13% so cùng kỳ, đạt hơn 60% dự toán, dù từ 1/7/2020, ngành thuế đã tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Trong tháng 5, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 86.317 tỷ đồng, bằng 7,7% so với dự toán. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt gần 52% so với dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Quỳnh Trang