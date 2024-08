Thu hơn 114.000 tỷ thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng

Thuế chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán tăng tốt đóng góp vào nguồn thu thuế thu nhập cá nhân 7 tháng đầu năm, đạt 114.600 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, thu thuế thu nhập cá nhân lũy kế 7 tháng đầu năm ước khoảng 114.687 tỷ đồng, đạt 72% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

Đóng góp lớn cho mức tăng thuế thu nhập cá nhân, theo Bộ Tài chính nhờ thuế thu từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán, lần lượt tăng 65% và 32%.

Năm ngoái, thuế thu được từ chuyển nhượng địa ốc lần đầu lao dốc sau nhiều năm, giảm 46%, xuống còn 18.600 tỷ đồng, do tình hình thị trường khó khăn. So với nền thấp của năm ngoái, nguồn thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch chuyển nhượng có sự phục hồi.

Thuế thu nhập cá nhân là một trong 14 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ trên 65% kế hoạch cả năm. Một số khoản thu theo Tổng cục thuế đạt tiến độ khá như xổ số kiến thiết đạt 32.700 tỷ đồng; thu từ vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế khoảng 17.700 tỷ.

Ngoài ra, tiền thu sử dụng đất đạt 106.300 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ, song mới bằng 45% dự toán. Bộ Tài chính đánh giá, một số địa phương đã tổ chức tốt việc đấu giá, giao đất cho các dự án từ cuối 2023 phát sinh số nộp trong năm nay. Chẳng hạn, dự án EcoPark (Nghệ An) khoảng 1.000 tỷ đồng, Phố Mới (Hưng Yên) khoảng 700 tỷ; dự án khu dân cư Mai Bá Hương (Long An) 970 tỷ hay dự án của Công ty TNHH Đầu tư Bạch Đằng (Hải Phòng) 1.200 tỷ...

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu nội địa ước đạt hơn 985.300 tỷ đồng, bằng 68% dự toán và tăng 16%. Thu từ dầu thô ước đạt gần 34.400 tỷ đồng, bằng 75% dự toán và giảm nhẹ so với cùng kỳ. Giá dầu thanh toán bình quân 7 tháng đạt 88 USD một thùng, tăng 18 USD so với dự toán. Sản lượng dầu thô thanh toán khoảng 4,7 triệu tấn, đạt hơn một nửa kế hoạch.

Bên cạnh đó, thu cân đối từ xuất nhập khẩu khoảng 158.500 tỷ đồng, bằng gần 78% dự toán, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Mức thu này có thể cao hơn do xuất nhập khẩu 7 tháng tăng mạnh. Tuy nhiên, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng với một số mặt hàng theo Nghị định 94, theo Bộ Tài chính cũng đã làm giảm số thu này 10.500 tỷ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý là hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Đến 15/7/2024, ngành thuế đã thực hiện hơn 28.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 42% kế hoạch cả năm. Tính đến cuối tháng 7, thu nợ thuế hơn 50.500 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Quỳnh Trang